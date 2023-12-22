Вечірня атака на Одещину: влада повідомила про наслідки

Ударною хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів

Сьогодні ввечері, 22 грудня, російські загарбники атакували Одещину дронами. Сили ППО збили сім російських ударних безпілотників, вибуховою хвилею пошкоджений навчальний заклад. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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«В Одеському районі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони із збиття ворожих дронів, вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян», – написав Кіпер.

Сили оборони півдня уточнили, що збили сім ворожих дронів. «Ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Усі сім ворожих цілей збиті силами протиповітряної оборони. Внаслідок вибуху в процесі падіння збитого дрона, ударною хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів Одеського району», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 грудня надвечір в Одесі пролунали вибухи. В області оголошено тривогу. В Одесі спрацювала система протиповітряної оборони.