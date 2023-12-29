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Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж: наслідки обстрілу Київщини (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж: наслідки обстрілу Київщини (фото)
фото: з відкритих джерел

Унаслідок обстрілу травмовано мирного жителя

Унаслідок масованої ракетної атаки на Київщину сьогодні зранку, 29 грудні,  поранено мирного жителя та пошкоджено житлові будинки, розпочато розслідування. Про це повідомляє Київська ОВА.

«Травмовано мирного жителя, йому надано медичну допомогу. В декількох районах зафіксовано падіння уламків на приватні житлові будинки. Це призвело до виникнення пожеж. Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. 

Нагадаємо, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

У Подільському районі є загоряння на території складських приміщень.

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Теги: Київщина обстріл

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