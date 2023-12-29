Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж: наслідки обстрілу Київщини (фото)

Унаслідок обстрілу травмовано мирного жителя

Унаслідок масованої ракетної атаки на Київщину сьогодні зранку, 29 грудні, поранено мирного жителя та пошкоджено житлові будинки, розпочато розслідування. Про це повідомляє Київська ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Травмовано мирного жителя, йому надано медичну допомогу. В декількох районах зафіксовано падіння уламків на приватні житлові будинки. Це призвело до виникнення пожеж. Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж», – йдеться у повідомленні.

4 фото На весь екран







Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

У Подільському районі є загоряння на території складських приміщень.