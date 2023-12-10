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Сенцов, який воює складі бригади «Маґура», пояснив, чому ЗСУ не вдався контрнаступ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сенцов, який воює складі бригади «Маґура», пояснив, чому ЗСУ не вдався контрнаступ
За словами Олега Сенцова, зіграло роль ще й те, що в наступ кинули новостворені, «необстріляні» бригади
фото: скріншот із відео

«На жаль, українська армія досі не переродилася з радянської у сучасну», – каже режисер

Збройним силам України не вдалося досягти значних успіхів у контрнаступі через системні проблеми. Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів Олег Сенцов – режисер, політв’язень Кремля, офіцер ЗСУ, який воює у складі 47 бригади «Маґура».

«На жаль, українська армія досі не переродилася з радянської у сучасну – модернову та ефективну. Перш за все в системі керування, планування та аналізу, горизонтальних зв’язків, координації між бригадами», – сказав Сенцов.

За словами захисника, працювати доводиться переважно на старому радянському обладнанні.

«Його дуже мало, воно вже майже закінчилося, БК теж закінчуються. Переходимо на НАТО, його дають не так, щоб ми перемогли, а так, щоб ми не програли. Тобто ресурсів мало, плюс не дуже ефективно вони використовуються», – каже Сенцов.

Щодо контрнаступу, то був також певний перегрів, переоцінка власних сил та недооцінка противника, адже росіяни дуже потужні у мінуванні та зведенні інженерних споруд. Крім того, сповільнив ЗСУ і підрив Каховської ГЕС.

За словами Олега Сенцова, зіграло роль ще й те, що в наступ кинули новостворені, «необстріляні» бригади.

«Про це треба говорити. Одна з головних проблем ЗСУ, на мою думку, – не проводиться аналіз дій. Інакше не буде прогресу», – пояснив режисер.

Зазначимо, український кінорежисер Олег Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 омбр «Магура», отримав поранення на фронті.

Нагадаємо, нещодавно Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 ОМБр «Магура», зазнав чергової контузії під час бойових дій на Запорізькому напрямку.

Раніше Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт. 

Також український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов потрапив під обстріл на фронті і отримав поранення. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу. 

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