Сенцов, який воює складі бригади «Маґура», пояснив, чому ЗСУ не вдався контрнаступ

За словами Олега Сенцова, зіграло роль ще й те, що в наступ кинули новостворені, «необстріляні» бригади

«На жаль, українська армія досі не переродилася з радянської у сучасну», – каже режисер

Збройним силам України не вдалося досягти значних успіхів у контрнаступі через системні проблеми. Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів Олег Сенцов – режисер, політв’язень Кремля, офіцер ЗСУ, який воює у складі 47 бригади «Маґура».

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«На жаль, українська армія досі не переродилася з радянської у сучасну – модернову та ефективну. Перш за все в системі керування, планування та аналізу, горизонтальних зв’язків, координації між бригадами», – сказав Сенцов.

За словами захисника, працювати доводиться переважно на старому радянському обладнанні.

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«Його дуже мало, воно вже майже закінчилося, БК теж закінчуються. Переходимо на НАТО, його дають не так, щоб ми перемогли, а так, щоб ми не програли. Тобто ресурсів мало, плюс не дуже ефективно вони використовуються», – каже Сенцов.

Щодо контрнаступу, то був також певний перегрів, переоцінка власних сил та недооцінка противника, адже росіяни дуже потужні у мінуванні та зведенні інженерних споруд. Крім того, сповільнив ЗСУ і підрив Каховської ГЕС.

За словами Олега Сенцова, зіграло роль ще й те, що в наступ кинули новостворені, «необстріляні» бригади.

«Про це треба говорити. Одна з головних проблем ЗСУ, на мою думку, – не проводиться аналіз дій. Інакше не буде прогресу», – пояснив режисер.

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Зазначимо, український кінорежисер Олег Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 омбр «Магура», отримав поранення на фронті.

Нагадаємо, нещодавно Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 ОМБр «Магура», зазнав чергової контузії під час бойових дій на Запорізькому напрямку.

Раніше Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт.

Також український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов потрапив під обстріл на фронті і отримав поранення. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу.