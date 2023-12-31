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Росія каже, що помстилася за Білгород обстрілом Харкова. Розвідка відреагувала

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія каже, що помстилася за Білгород обстрілом Харкова. Розвідка відреагувала
Наслідки ворожої атаки на Харків у ніч на 31 грудня
фото: ДСНС

Загарбники вдарили виключно по цивільних об'єктах у Харкові

Міноборони РФ фактично зізналося, що російські окупанти атакували Харків у відповідь на удар по центру Білгорода, у якому країна-агресорка традиційно звинувачує Україну. Таким чином Росія підтвердила, що скоїла воєнний злочин. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі rbk.ua.

Посадовець звернув увагу, що росіяни вдарили виключно по цивільних об'єктах у Харкові. Жоден представник ГУР внаслідок атак не постраждав.

«Ці заяви офіційних представників держави-агресора є фактично публічним зізнанням у скоєнні Росією чергових воєнних злочинів, адже у ході останніх ударів по Харкову ворог умисно цілив виключно по цивільних об'єктах та цивільній інфраструктурі, жодної військової цілі не уражено, жоден співробітник ГУР не постраждав», – зауважив Юсов.

За його словами, інші заяви росіян – брехня та ворожа пропаганда, а злочинці будуть покарані.

Нагадаємо, що міноборони країни-агресорки зізналося, що російсько-окупаційні війська здійснили атаку на місто Харків у відповідь на удар по центру Білгорода вдень 30 грудня, у якому РФ звинувачує Україну. Росіяни стверджують, що у Харкові ракетами нібито «знищено представників ГУР і ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Білгороді». Ще там нібито перебували до 200 іноземних найманців, яких «планувалося залучити до проведення терористичних рейдів на прикордонній з Україною території РФ».

Насправді ж росіяни атакували цивільні обʼєкти. Це сталося ввечері 30 грудня, тоді окупанти завдали удару ракетами C-300 з території Білгородської області. Атаки зазнала центральна частина міста: пошкоджено готель Kharkiv Palace, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та автомобілі. Постраждали 28 осіб, зокрема двоє хлопців віком 16 та 14 років, а також радник із безпеки команди журналістів німецького медіа – громадянин Великої Британії.

Як повідомлялося, удар по центру Білгорода стався вдень 30 грудня. Місцева влада звинуватила в атаці Збройні сили України.

За офіційними даними російської сторони, унаслідок обстрілу загинули 24 людини, серед яких – щонайменше дві дитини. Також постраждали ще понад 100 росіян. Проте Сили оборони працювали лише по військових об’єктах, тоді як ураження цивільної інфраструктури – наслідки роботи російської ППО.

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Теги: Харків розвідка обстріл Білгород ГУР

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