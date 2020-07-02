Племінниця Трампа отримала дозвіл на публікацію книги про «найнебезпечнішу людину на світі»



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Племінниця президента США має узгодити деталі своїх мемуарів, які стосуються угоди про нерозголошення

Книжка під назвою «Забагато й ніколи не достатньо. Як моя сім’я створила найнебезпечнішого чоловіка на світі» має вийти 28 липня

Суд штату Нью-Йорк дозволив публікацію книги племінниці президента США Мері Трамп «Забагато й ніколи не достатньо. Як моя сім’я створила найнебезпечнішого чоловіка на світі», яку видавець називає «викривальною» щодо Дональда Трампа. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що своїм рішенням суд скасував про тимчасову заборону друку видання.

Своїм рішенням суд відхилив аргументи позивача Роберта Трампа (брата президента США й дядька Мері Трамп), який стверджував, що книга Мері Трамп не може вийти, адже та в 2001 році підписала угоду про нерозголошення інформації щодо спадщини її дядька й батька Дональда Трампа — Фреда.

На думку суду, на видавця книги — Simon & Schuster — дана угода не розповсюджується, а отже, він може продовжувати підготовку до виходу книги. Водночас племінниця президента США все ще має узгодити деталі своїх мемуарів, які стосуються угоди про нерозголошення. Суд у цій справі призначений на 10 липня.

Нагадаємо, суд у місті Покіпсі (штат Нью-Йорк) тимчасово заборонив видавати книжку про американського президента Дональда Трампа, яку написала його племінниця Мері Трамп.

Книжка під назвою «Забагато й ніколи не достатньо. Як моя сім’я створила найнебезпечнішого чоловіка на світі» має вийти 28 липня.

Як раніше повідомляв BBC, у книзі може йтися про те, як Мері Трамп передавала американським ЗМІ конфіденційні дані про Трампа, на основі яких ті робили розслідування, а також про життя його сім’ї, зокрема стосунки з батьком Фредом Трампом.

Нагадаємо, брат Трампа намагався через суд заблокувати випуск ще однієї книги про американського президента.

До відома, 20 червня суд дозволив публікацію книги екс-радника президента США з національної безпеки Джона Болтона, незважаючи на спроби адміністрації президента країни домогтися заборони на оприлюднення мемуарів.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США виступає проти публікації деяких глав книги колишнього радника з нацбезпеки, так як в її тексті міститься засекречена інформація.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп особисто розпорядився заблокувати публікацію книги ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона.