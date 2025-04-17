Верховний лідер Ірану передав Путіну листа перед переговорами зі США

Росія є давнім союзником Тегерана та відіграє певну роль у ядерних переговорах Ірану із Заходом

У листі російському диктатору йшлося про «регіональні та двосторонні питання»

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відправив свого міністра закордонних справ Аббаса Аракчі до Москви з листом, аби поінформувати російського диктатора Володимира Путіна про переговори щодо іранської ядерної програми зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Аракчі, він привіз до Росії листа Путіну, в якому йдеться про «регіональні та двосторонні питання».

«Що стосується ядерного питання, ми завжди проводили тісні консультації з нашими друзями – Китаєм і Росією. Зараз є гарна можливість зробити це з російськими посадовцями», – каже він.

Міністерство закордонних справ Росії своєю чергою заявило, що переговори з представником Ірану в Москві будуть зосереджені на іранській «ядерній угоді», з якої США вийшли під час першого президентства Дональда Трампа.

«Ми маємо намір і надалі розширювати взаємовигідні відносини з Іраном в інтересах регіональної стабільності та міжнародної безпеки», – зазначає відомство.

Путін підтримує добрі стосунки з Хаменеї, оскільки і Росія, і Іран вважаються ворогами на Заході. Водночас Москва заявляє, що прагне не спровокувати гонку ядерних озброєнь на Близькому Сході.

Як відомо, Сполучені Штати пропонували Ірану передати його запаси збагаченого урану третій країні, зокрема Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран затягує переговорний процес щодо нової ядерної угоди.

Раніше повідомлялося, що Іран розглядає можливість запропонувати Сполученим Штатам укласти тимчасову ядерну угоду під час майбутніх переговорів. Такий крок може стати спробою Тегерана уникнути військової ескалації на тлі погроз з боку США.

«Главком» писав, що США розпочали прямі переговори з Іраном щодо можливої ядерної угоди. Президент Дональд Трамп наголосив, що укладення домовленості є кращим варіантом порівняно з іншими «очевидними діями».