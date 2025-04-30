Дрони СБУ уразили Муромський завод, який працює на флот та авіацію РФ – джерела
Завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту
Вночі ударні дрони СБУ уразили підприємство військово-промислового комплексу РФ, що випускає продукцію для ведення війни проти України – Муромський приладобудівний завод (Володимирська обл.). Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.
Завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ.
На заводі пролунало пʼять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа.
💥 Вночі ударні дрони СБУ уразили у російському Муромі підприємство військово-промислового комплексу рф, що випускає продукцію для ведення війни проти України - джерела у спецслужбі
На заводі пролунало 5 вибухів, відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа. pic.twitter.com/oCGQzIPB9u
«Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. Але, як бачимо, Служба безпеки вирішила ці санкції трохи розширити. СБУ продовжує ефективно працювати по законним військовим цілям на території РФ», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, у ніч на 30 квітня безпілотники атакували РФ, внаслідок чого в трьох аеропортах було введено обмеження. У місті Муром після удару дронів спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланнямна губернатора Володимирської області Олександра Авдєєва.
«Велика пожежа на підприємстві в Муромі. Горить складське приміщення. Площа загоряння – 360 кв. м. За попередніми даними, жертв, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.
Місцеві жителі повідомляють, що було атаковано завод у Вербовському районі Мурома. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод, також відомий як «пороховий». Підприємство займається виробництвом піротехнічних пристроїв, засобів пожежогасіння та капсуль-детонаторів. Завод спеціалізується на виготовленні засобів ініціювання та займання боєприпасів для всіх видів військ, а також для МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.
Росавіація близько 6:00 повідомила про тимчасові обмеження у роботі аеропортів «Іваново», «Нижній Новгород» та «Ярославль». Таке рішення ухвалили для «забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден». Аеропорти тимчасово не приймали і не відправляли авіарейси. Через годину обмеження були скасовані.
Нагадаємо, що 28 квітня у Новоросійську лунали гучні вибухи. Сталася масштабна пожежа.
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