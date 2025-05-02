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Нардеп пояснив, як угода про надра зможе зупинити Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нардеп пояснив, як угода про надра зможе зупинити Путіна
Андрій Осадчук: «Ця угода – не зрада і не перемога, це набагато краще, ніж те, що нам пропонувалося»
фото з відкритих джерел

Поява американських компаній в Україні та позиція Трампа може змусити російського диктатора змінити плани

Угода про корисні копалини, яку уклали Україна та США, може вплинути на позицію Москви щодо припинення війни. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів народний депутат від «Голосу» Андрій Осадчук.

За словами нардепа, фінальний варіант угоди – набагато кращий, ніж те, що пропонувала американська сторона спочатку.

«Ця угода – не зрада і не перемога, це набагато краще, ніж те, що нам пропонувалося, і ми дали можливість Трампу заявити про його власну перемогу», – каже він.

Політик переконаний, що угода про надра може зупинити російського диктатора Володимира Путіна по-справжньому лише за допомогою президента США.

«Я особисто не вірю, що це йому допоможе якось переламати позицію Москви. Єдине, що може її переламати, це коли Трамп скаже: «Дивіться, я підписав угоду про копалини з Україною і створюю фонд з Україною. Але він буде ефективно працювати лише тоді, коли її територія буде захищена. Тому я погоджуюсь на програму, за якою США продасть Україні зброю на десятки мільярдів доларів на наступні три роки», – пояснює парламентар.

Осадчук наголошує, мінеральна угода може стати важливим елементом пазла, який допоможе ефективніше тиснути Білому дому на Росію.

Нагадаємо, український уряд підписав «угоду про надра» зі США, яку держсекретар США Марко Рубіо назвав «важливим кроком до припинення війни». Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписана з Україною угода є повноцінним економічним партнерством і дасть змогу президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

До слова, до процесу розробки «угоди про надра» Україна та США не залучали європейські компанії.

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Теги: корисні копалини росія США Андрій Осадчук переговори

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