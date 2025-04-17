Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили шість ворожих штурмів

Триває 1149-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За вчора зафіксовано понад 352 ворожих обстрілів з використанням майже 1500 боєприпасів. Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже 590 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили понад 300 скидів з БпЛА, застосувавши більше 390 боєприпасів.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, три артилерійські системи, один склад боєприпасів, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

На Харківському напрямку

Ворог двічі штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Богуславки, Загризового та в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та в бік Ольгівки й Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку

У районах Григорівки, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Верхньокам’янського противник дев’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка, Стара Миколаївка та в бік Сергіївки.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Розливу, Привільного та в бік Багатиря.

На Курському напрямку

Минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 23 авіаціних ударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 413 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1149-й день повномасштабної війни в Україні.