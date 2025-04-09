Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент опублікував відео допиту двох полонених громадян Китаю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Президент опублікував відео допиту двох полонених громадян Китаю
Зеленський: Росії все одно, хто саме буде гинути в цій божевільній війні
Фото: Служба безпеки України

Наразі з’ясовуються всі факти щодо перебування цих та інших громадян Китаю у складі російської армії

Сьогодні, 9 квітня, з двома полоненими громадянами Китаю поспілкувалися слідчі Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що наразі з’ясовуються всі факти щодо перебування цих та інших громадян Китаю у складі російської армії. Працює також українська розвідка.

Президент повідомив, що на цей час відомо про понад 150 громадян Китаю, яких Росія залучила до війни проти України.

«Знаємо, що насправді їх більше. Україна вважає, що таке навіть неприховане залучення Росією громадян Китаю до бойових дій на території України в загарбницькій війні є свідомим кроком на розширення війни. Це ще одне свідчення того, що Москві потрібно просто затягувати бойові дії», – підкреслює Зеленський.

Зеленський додав, що Росії байдуже, хто буде гинути у війни, аби вона тільки продовжувалася.

«Росії все одно, хто саме буде гинути в цій божевільній війні, їй треба тільки, щоб війна тривала. Нам усім треба – усім партнерам, усім сумлінним учасникам міжнародних відносин, – щоб Росія втратила можливість продовжувати війну, зокрема, шляхом використання ось таких людей», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Наразі Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».

Теги: війна Китай полон Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як війну в Україні бачать в інших країнах
Як війну в Україні бачать в інших країнах
31 березня, 12:24
БпЛА літають над столицею
У Києві працює ППО
13 березня, 00:17
Раніше Трамп заявляв, що Україна не буде членом НАТО
Вступ України до НАТО. Рютте заявив про зміну планів
14 березня, 16:59
Єрмак, як керівник делегації, може вносити зміни до її складу
Зеленський затвердив склад делегації, яка домовлятиметься про «справедливий мир»
15 березня, 15:35
Українські посадовці занепокоєні тим, що затягування перемовин з боку РФ – не більше ніж «гра з їхнього боку»
Україна позначила «червоні лінії» для мирної угоди з Путіним: подробиці від The Independent
16 березня, 18:35
Бригинець: На жаль, сучасна молодь дуже тяжіє до російської музики
Чому молодь досі слухає російську музику? Відомий продюсер дав відповідь
19 березня, 17:00
Зеленський поспілкувався з журналістами 19 березня
Зеленський назвав тему, яка буде найскладнішою під час перемовин
20 березня, 00:10
Скандальне поєднання фото української дитини та окупанта: фотоконкурс визнав помилку
Скандальне поєднання фото української дитини та окупанта: фотоконкурс визнав помилку
1 квiтня, 02:05
В районах Малих Щербаків та Степового, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників
Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2025 року
5 квiтня, 08:50

Події в Україні

Президент опублікував відео допиту двох полонених громадян Китаю
Президент опублікував відео допиту двох полонених громадян Китаю
У Львові чоловік на кріслі колісному влаштував стрілянину у торгівельному центрі
У Львові чоловік на кріслі колісному влаштував стрілянину у торгівельному центрі
Ситуація з полоненими китайцями. Зеленський розповів про реакцію США
Ситуація з полоненими китайцями. Зеленський розповів про реакцію США
Україна ідентифікувала 155 громадян Китаю, які воюють проти України
Україна ідентифікувала 155 громадян Китаю, які воюють проти України
Перші полонені китайці. Що стало відомо після допиту
Перші полонені китайці. Що стало відомо після допиту
«Кардинально ситуація не змінилася»: Генштаб спростував паніку щодо наступу росіян
«Кардинально ситуація не змінилася»: Генштаб спростував паніку щодо наступу росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
105K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
30K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
23K
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
18K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації

Новини

Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Сьогодні, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua