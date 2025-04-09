Президент опублікував відео допиту двох полонених громадян Китаю

Зеленський: Росії все одно, хто саме буде гинути в цій божевільній війні

Наразі з’ясовуються всі факти щодо перебування цих та інших громадян Китаю у складі російської армії

Сьогодні, 9 квітня, з двома полоненими громадянами Китаю поспілкувалися слідчі Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що наразі з’ясовуються всі факти щодо перебування цих та інших громадян Китаю у складі російської армії. Працює також українська розвідка.

Президент повідомив, що на цей час відомо про понад 150 громадян Китаю, яких Росія залучила до війни проти України.

«Знаємо, що насправді їх більше. Україна вважає, що таке навіть неприховане залучення Росією громадян Китаю до бойових дій на території України в загарбницькій війні є свідомим кроком на розширення війни. Це ще одне свідчення того, що Москві потрібно просто затягувати бойові дії», – підкреслює Зеленський.

Зеленський додав, що Росії байдуже, хто буде гинути у війни, аби вона тільки продовжувалася.

«Росії все одно, хто саме буде гинути в цій божевільній війні, їй треба тільки, щоб війна тривала. Нам усім треба – усім партнерам, усім сумлінним учасникам міжнародних відносин, – щоб Росія втратила можливість продовжувати війну, зокрема, шляхом використання ось таких людей», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Наразі Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».