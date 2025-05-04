Новий скандал між Баку та Москвою: запрошеного до Росії депутата не випустили з аеропорту

Росіяни спершу запросили Азера Бадамова на свято, а потім самі ж не пустили його в країну

Росіяни без пояснень повернули Азера Бадамова назад до Азербайджану

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану назвали недружнім кроком затримання у московському аеропорту депутата Міллі Меджлісу (парламенту, – ред.) Азера Бадамова. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Report, керівник пресслужби МЗС Айхан Гаджізаде підтвердив інцидент.

«Так, сьогодні справді відбувся цей інцидент. Зазначимо, що візит делегації, до складу якої входив член Міллі Меджлісу Азер Бадамов, до міста Астрахань було організовано саме на запрошення віцегубернатора – голови уряду Астраханської області Російської Федерації Дениса Афанасьєва з метою участі в заходах, присвячених 102-й річниці з дня народження азербайджанського народу Гейдара Алієва», – зауважив Айхан Гаджізаде.

Попри те, що делегація вилетіла до Москви з Баку, російська сторона без будь-якого попередження або повідомлення затримала депутата Азера Бадамова в московському аеропорту, повідомивши про заборону на його в'їзд до країни. Опісля його повернули до Азербайджану.

«У зв'язку з інцидентом негайно було встановлено зв'язок із МЗС Росії через наше посольство в РФ, представник російського МЗС заявив, що питання буде розслідуване, але не дав пояснень про причини цього рішення. Ми вважаємо це рішення російської сторони недружнім кроком і очікуємо зрозумілих пояснень із цього питання», – заявив Гаджізаде.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів.

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому знову зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії.

Нещодавно Азербайджан отримав докази, що його літак збила російська ракета.