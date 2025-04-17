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Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні
Макрон: Сьогодні ми брали участь у позитивній і конструктивній дискусії
фото: соцмережі Макрона

Інформацію про переговори наступного тижня також підтвердив голова ОПУ Андрій Єрмак

Переговори щодо припинення війни в Україні продовжаться наступного тижня в Лондоні. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає «Главком».

У соціальній мережі Х французький лідер відзначив, що європейські лідери «об'єднані у своєму прагненні миру».

«Ми всі чітко об’єднані у своєму прагненні миру. З самого початку ми підтримали пропозицію президента Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни в Україні. Це демонструє сильну європейську прихильність і бажання тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами. Сьогодні ми брали участь у позитивній і конструктивній дискусії про те, як досягти як припинення вогню, так і всеосяжного тривалого миру», – написав французький президент.

Лідер Франції також відзначив, що спілкувався з президентом Зеленським до і після зустрічей, щоб забезпечити координацію.

Макрон подякував Віткоффу, Рубіо Келлогу та українській делегації за «їхню присутність і наші продуктивні дискусії сьогодні в Єлисейському палаці».

Нагадаємо,

Президент України Володимир Зеленський провів другу за сьогодні телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський подякував Макрону за сьогоднішню роботу в Парижі. Він підкреслив важливість постійного діалогу та взаєморозуміння між країнами-партнерами.

Що відомо про переговори у Парижі щодо прининення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф раніше вирушили до Парижа для переговорів щодо України.

Очільник Офісу президента повідомив, що у Франції заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав «коаліції охочих», а також переговори з представниками США.

Українську делегацію представили Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Українська делегація в Парижі обговорила припинення вогню й гарантії безпеки з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції.

У переговорах в Єлисейському палаці взяли участь представники країн, які входять до «коаліції охочих»: дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн, радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

До цього президент України Володимир Зеленський також анонсував кілька зустрічей щодо розміщення в Україні іноземного контингенту на цьому тижні.

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Теги: Еммануель Макрон переговори Лондон війна

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