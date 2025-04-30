Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2025 року

Триває 1162-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 177 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора, 29 квітня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 179 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5900 обстрілів, з них 95 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 3186 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Миропілля, Проходи, Запсілля Сумської області; Дуванка Харківської області; Березове Дніпропетровської області; Володимирівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка Запорізької області; Херсон.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та засіб РЕБ російських загарбників.

На Харківському напрямку

Наші війська зупинили дві атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка.

На Сіверському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив шість атак неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 75 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони зупинили 13 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного.

На Оріхівському напрямку

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 250 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, одну РСЗВ, 112 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 179 автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1162-й день повномасштабної війни в Україні.