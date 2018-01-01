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  3. Лілія Шевцова
    Думки вголос

    На чому тримається сьогоднішня Росія

    Російська реальність перевертає звичні речі
    Мовою оригіналу Слабость, компенсируемая непредсказуемостью, создает иллюзию силы. Стабильность сохраняется за счет размытости принципов и отсутствия альтернатив. Агрессивность скрывает неуверенность. Давайте взглянем, на чем мы сегодня держимся, и подумаем, как долго страна может ковылять, превращая уязвимость
    • Лілія Шевцова

      Провідний науковий співробітник Московського центру Карнегі

    • Вчора, 22:10
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Російська реальність перевертає звичні речі

    Мовою оригіналу

    Слабость, компенсируемая непредсказуемостью, создает иллюзию силы. Стабильность сохраняется за счет размытости принципов и отсутствия альтернатив. Агрессивность скрывает неуверенность. Давайте взглянем, на чем мы сегодня держимся, и подумаем, как долго страна может ковылять, превращая уязвимость и бесперспективность курса в свою национальную специфику?

    1. Легитимность власти. В традиционно настроенных слоях общества легитимность власти разрушается ее усилиями по собственной десакрализации, а среди «модернистской» части россиян – их неверием в возможность смены власти.

    2. Новое президентство В.Путина и его повестка. Кремль не придумал идеи, которая может объединить страну. «Диктатура закона»? Дискредитирована беззаконием. «Осажденная крепость»? Лишает ресурсов Запада. «Зачистка»? Придется строить защиту от «зачищенных». Бюрократизация вместо фаворитизма? Означает консервацию гнилья.

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    3. Лояльность как принцип существования правящего сословия. Работает, пока лидер гарантирует благополучие. Как только лидер перестает играть эту роль, правящее сословие начинает поиск нового объекта лояльности.

    4. Силовики. Особый класс, возникший в результате сращивания репрессивного механизма с собственностью. Обладание собственностью лишает силовиков желания защищать государство. Неясно, в какой степени они готовы защищать лидера.

    5. Коррупция. Вертикаль, построенная на коррупции, не может бороться с ней без риска саморазрушения.

    6. Революция. Следствие отказа правящего класса от назревших реформ.

    7. Загнивание. Результат осознанной политики власти, опасающейся революции. И то, и другое угрожает целостности страны.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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