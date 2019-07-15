В Росії влада остаточно відмовилася від імітації виборів і гри в демократію

Лілія Шевцова Провідний науковий співробітник Московського центру Карнегі

Лілія Шевцова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Шлях мирної еволюції системи в Росії заблокували остаточно

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Можно сколько угодно вопрошать: зачем это они задраивают люки? Ведь глупо! Можно же было допустить оппозиционных кандидатов не только на выборы московского заксобрания, но и на выборы питерского губернатора. Неужели горстка оппозиционеров сокрушила бы власть? Да наоборот! Они бы придали ей видимость жизнеспособности, а у нас породили бы веру в возможность эволюции самодержавия. Мир бы заговорил о российской оттепели. А в России вновь воодушевились бы сторонники «малых дел».

В Петербурге и Москве власть сделала иной выбор — отказалась от имитации выборов и игры в демократию. Отказалась откровенно и убедительно. Это не события локального характера. Это, несомненно, переход к новому качеству правления. Уже не важно, в какой степени осознанный или вынужденный.

Выборы в России — со всем фальсификатом и манипуляциями — были единственным способом легитимации властвования. Иного у нас нет. Власть притворялась, что идет на выборы, а население притворялось, что в них участвует. Отказавшись от притворства, власть сказала: я больше не нуждаюсь в выборной легитимации; мне больше не нужна репутация; мне плевать на вашу поддержку; мы сами себя будем переназначать.

Теряет смысл вся выборная мишура с избирательными комиссиями, муниципальным фильтром, сбором подписей, электронным голосованием и т.д., которая должна была придать назначенчеству видимость выборов. Когда падают декорации, остается нагая железобетонная «вертикаль», которая отныне уже не стесняется управлять приказом и насилием. Потребность в приличиях отпала. А это означает начало нового времени.

В этом самораздевании есть больше логики, чем эмоций. Видимо, Кремль, раскинув варианты, пришел к выводу ( и не сейчас!), что риск дестабилизации при допуске несистемных элементов «внутрь» гораздо выше угрозы политических протестов. Кроме того, разрулирование очагов внутреннего напряжения требует умения и иного стиля управления, к чему власть уже не способна. Это слишком большая головная боль! На данном этапе управляющие «вертикалью» решили, что они должны любой ценой удержать монолит власти: любая трещина в системе, в которой уже идут разрушительные процессы, может вызвать неконтролируемые последствия. Внутреннее пространство должно быть идеально ручным и управляемым! Тем более, при нарастании недовольства общества.

Словом, возобладала линия на выталкивание всего чужеродного за пределы правящего поля. Это придется учесть и «системной оппозиции», для которой возможность манёвра сузилось. Ликвидируется и почва для многочисленного слоя «адаптантов», которые существовали за счет поддерживания веры в перемены «сверху».

Все это означает, что путь мирной эволюции системы в России заблокирован. В то же время силовая смена системы грозит падением государства, ставшего позвоночником этой системы.

А к угрозе недовольства общества власть подготовилась хорошо и загодя. Стоит взглянуть на недавние закупки спецвооружения для разгона протестов Росгвардией и МВД.

Словом, чистота траектории налицо. Крепость окружила себя рвом с «Торнадо» и «Штормами» по периметру и зачистила внешнее окружение.

Впрочем, жаждущим активности оставлен шанс: они могут вывешивать предложения о том, как улучшить дела в крепости, на сайтах законодательных органов.

Джерело: Эхо Москвы

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