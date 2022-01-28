«Хочеш миру – готуйся до війни». Що не так з погрозами Путіна?

Є думка, що до кінця зимової Олімпіади російська армія сидітиме тихо

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На этот момент я для себя ситуацию расшифровываю так.

Путин решил, что время пришло. Зеленский смешон, Европа разобщена и меркантильна, Байден – старик с падающим рейтингом.

И стал нагнетать. Ставить заведомо невыполнимые требования перед США и НАТО, двигать войска, доводить до невменяемости пропаганду. Во все стороны летят намеки на возможные направления атак. Он разбрасывает угрозы, как сеятель, и ждет, где же почва для его сорняков окажется подходящей. Где проявится слабость.

Но Путин ошибается.

В этот раз Запад, в первую очередь США и Британия, воспринимает угрозу всерьез и показывает, что в эту игру можно играть вдвоем. Готовит реально жесткие санкции и поставляет вооружение Украине. Не преуменьшает угрозу, как руководство спасаемой страны, а подразумевает худший вариант и заранее выставляет перед волчьим носом красные флажки.

В итоге по состоянию на сейчас Россия вовлечена в переговоры с США, НАТО, Украиной и т. д. в разных форматах. Успехов нет, но процесс продолжается. И пока говорят дипломаты, пушки молчат.

К тому же товарищ Си убедительно просит не воевать во время пекинской Олимпиады.

Поэтому у меня есть ощущение, что до окончания Олимпиады (20 февраля) ничего не будет.

А после, если что-то и будет, то в виде попытки прорыва на Донбассе. Понадобится какая-то жуткая провокация, например, взрыв школы, множество смертей, чтобы обвинить в этом обстрелы украинской армии и начать «священное мщение».

Это все мои предположения. Как бы там ни было, актуален подход «хочешь мира – готовься к войне». Ему и нужно следовать.

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Джерело: блог Романа Шрайка

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