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    Думки вголос

    «Хочеш миру – готуйся до війни». Що не так з погрозами Путіна?

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Очільник Кремля має розуміти наслідки прямого вторгнення до України - «Хочеш миру – готуйся до війни». Що не так з погрозами Путіна?
    Очільник Кремля має розуміти наслідки прямого вторгнення до України
    фото з відкритих джерел

    Є думка, що до кінця зимової Олімпіади російська армія сидітиме тихо

    Мовою оригіналу

    На этот момент я для себя ситуацию расшифровываю так.

    Путин решил, что время пришло. Зеленский смешон, Европа разобщена и меркантильна, Байден – старик с падающим рейтингом.

    И стал нагнетать. Ставить заведомо невыполнимые требования перед США и НАТО, двигать войска, доводить до невменяемости пропаганду. Во все стороны летят намеки на возможные направления атак. Он разбрасывает угрозы, как сеятель, и ждет, где же почва для его сорняков окажется подходящей. Где проявится слабость.

    Но Путин ошибается.

    В этот раз Запад, в первую очередь США и Британия, воспринимает угрозу всерьез и показывает, что в эту игру можно играть вдвоем. Готовит реально жесткие санкции и поставляет вооружение Украине. Не преуменьшает угрозу, как руководство спасаемой страны, а подразумевает худший вариант и заранее выставляет перед волчьим носом красные флажки.

    В итоге по состоянию на сейчас Россия вовлечена в переговоры с США, НАТО, Украиной и т. д. в разных форматах. Успехов нет, но процесс продолжается. И пока говорят дипломаты, пушки молчат.

    К тому же товарищ Си убедительно просит не воевать во время пекинской Олимпиады.

    Поэтому у меня есть ощущение, что до окончания Олимпиады (20 февраля) ничего не будет.

    А после, если что-то и будет, то в виде попытки прорыва на Донбассе. Понадобится какая-то жуткая провокация, например, взрыв школы, множество смертей, чтобы обвинить в этом обстрелы украинской армии и начать «священное мщение».

    Это все мои предположения. Как бы там ни было, актуален подход «хочешь мира – готовься к войне». Ему и нужно следовать.

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    Джерело: блог Романа Шрайка

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    Теги: США НАТО ООН армія Путін українці Радбез ООН
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    «Хочеш миру – готуйся до війни». Що не так з погрозами Путіна?