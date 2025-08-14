Магія КДБ. Чи встоїть Донні?

Ми добре знаємо здатність Трампа ходити колами по граблях

Вчора європейські лідери змогли вбити в голову Трампа три основні речі:

Мета переговорів з Путіним - домогтися припинення вогню. Трамп не може обговорювати територіальні питання без Зеленського. Якщо Путін не погодиться на припинення вогню – проти Росії повинні бути введені санкції.

Звучить оптимістично, WSJ навіть написав, що після телефонної розмови українська делегація вибухнула оплесками.

Але є одне але – ми вже ходили цією дорогою. У травні європейці точно так само пояснили Трампу, що він повинен домогтися від Путіна припинення вогню або ж ввести санкції.

А за підсумком розмови з Путіним Трамп радісно доповів, що українці повинні їхати до Стамбула і єб-ся з Мединським. На що і були витрачені наступні місяці.

Тому, знаючи здатність Трампа ходити колами по граблях, я б особливо не радів. Якщо Донні не піддасться кгбістській магії і вискочить з натоптаної колії, тоді і поаплодуємо.