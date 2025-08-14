Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

Магія КДБ. Чи встоїть Донні?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Ми добре знаємо здатність Трампа ходити колами по граблях

Вчора європейські лідери змогли вбити в голову Трампа три основні речі:

  1. Мета переговорів з Путіним - домогтися припинення вогню.
  2. Трамп не може обговорювати територіальні питання без Зеленського.
  3. Якщо Путін не погодиться на припинення вогню – проти Росії повинні бути введені санкції.

Звучить оптимістично, WSJ навіть написав, що після телефонної розмови українська делегація вибухнула оплесками.

Але є одне але – ми вже ходили цією дорогою. У травні європейці точно так само пояснили Трампу, що він повинен домогтися від Путіна припинення вогню або ж ввести санкції.

А за підсумком розмови з Путіним Трамп радісно доповів, що українці повинні їхати до Стамбула і єб-ся з Мединським. На що і були витрачені наступні місяці.

Тому, знаючи здатність Трампа ходити колами по граблях, я б особливо не радів. Якщо Донні не піддасться кгбістській магії і вискочить з натоптаної колії, тоді і поаплодуємо.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп путін переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Роман Шрайк

Магія КДБ. Чи встоїть Донні?
Магія КДБ. Чи встоїть Донні?
Переговори на Алясці – черговий трюк Кремля
Переговори на Алясці – черговий трюк Кремля
Пів року з Трампом. Сухий підсумок для України
Пів року з Трампом. Сухий підсумок для України
Яким шляхом Путін прийде до миру. Хронологія
Яким шляхом Путін прийде до миру. Хронологія
Росіяни вивели солдатів КНДР з лінії фронту. Чи надовго?
Росіяни вивели солдатів КНДР з лінії фронту. Чи надовго?
Трамп посилює тиск на Росію через санкції. Чи допоможе?
Трамп посилює тиск на Росію через санкції. Чи допоможе?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
24K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
8473
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
2890
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
2159
Суми: політичний скандал під звуки вибухів. Інтерв’ю зі звільненим першим заступником міського голови

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua