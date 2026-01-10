Головна Новини
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У північній та північно-східній частині України невеликий сніг, на південному сході та сході країни помірний мокрий сніг та дощ

Сьогодні, 10 січня, в Україні хмарно, очікується сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північній та північно-східній частині невеликий сніг, вранці та вдень на південному сході та сході країни помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території без опадів. На дорогах місцями утримуватиметься ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Найхолодніше буде у західних та Вінницькій областях, вночі 13-18° морозу, в денні години -9..-14°, у північних, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях вночі та вдень 7-12° морозу, на решті території в нічні години 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла).

Прогноз погоди на 10 січня
Укргідрометцентр

У суботу, 10 січня, у Києві хмарно. Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень 7-12° морозу, у столиці вночі та вдень близько 10° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та посилення опадів у вигляді снігу. Найхолоднішими стануть дні після Водохреща. 

