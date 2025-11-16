Головна Думки вголос Роман Шрайк
Роман Шрайк Журналіст

Перебіг війни. Речі, які дають надію

Зараз під ранковим зведенням про поразки на території РФ майже немає коментарів
фото: depositphotos.com

Є події і тенденції, які засмучують. Але їм можна протиставити те, що вселяє надію

Якісь всі сумні, давайте напишу кілька речей, які мене радують.

1. Угруповання СБС

Система, яка працює. З моменту створення у червні (тобто за 5 місяців) темп ураження особового складу армії РФ зріс у 2 рази!

Якщо Мадяру і Ко вдасться виконати задумане (збільшити чисельність складу у 2+ рази і створити кіл-зону вздовж усього фронту), вийде стіна, об яку йобліки будуть вбиватися в ще більших масштабах.Це не зможе повністю компенсувати брак піхоти, але згладить проблему.

2. Діпстрайки

Тут не тільки СБС, ще й СБУ, ГУР, ССО.Раніше кожна публікація про згорілий НПЗ викликала захват і бурхливі обговорення. Зараз під ранковим зведенням про поразки на території РФ майже немає коментарів. Рутина. У серпні-жовтні інтенсивність ударів зросла у 1,5-2 рази. У листопаді – ще у 2 рази. Це багацько. Якщо витримати такий темп, економічний збиток РФ буде серйозним.

2.1. «Нептуни»

Ракети, які влучають. Питання в їх кількості, і тут думки розходяться: одні кажуть, що наростити виробництво складно, інші – що вийде. Сподіваюся, другі мають рацію.

3. Міддлстрайки

Восени удари на відстань до 200-300 км стали систематичними. З'явилося більше дронів, які можуть їх якісно здійснювати. Більше ударів – більше збитків противнику.

4. Економіка РФ

Ця гадина виявилася живучою, ніж багато хто (у тому числі я) думав. Але протягом 2025 року ми бачимо гальмування до нуля, яке визнає навіть офіційна статистика. І тепер чекаємо у 2026 (а може і у кінці 2025) мінуса.

Це означає, що грошей у РФ буде менше. А значить буде менше і можливостей підтримувати поточну інтенсивність ведення війни. Все це не схлопнеться в один момент, зниження буде поступовим. Але тут, як у сентенції «якщо імперії не розширюються, вони гинуть» – якщо військові бюджети не зростають, армії слабшають.

Підсумок. Є події і тенденції, які засмучують. Але їм можна протиставити те, що вселяє надію. На чому саме фіксуватися – ваш особистий вибір.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
