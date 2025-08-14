Головне питання для нас: чи є припинення вогню поразкою у війні?

Ми хочемо, щоб все закінчилось на наших умовах. Це можливо?

Давайте розбиратись. Бо паніка, істерика, і розгубленість на фоні зустрічі Трампа-Путіна заплутують все, і змушують багатьох шукати помиральну яму.

Чого хоче Трамп

Він хоче Нобелівську премію миру. Це відомо. Чи може він її отримати за угоду між Вірменією і Азербайджаном? Так. Тож український трек тут вже допоміжний. Але припинення вогню між нами і орками – точно гарантує йому цю премію. Тому він хоче саме припинення вогню. На мир до 10 жовтня вже немає часу.

Чи припинить Трамп допомогу нам, якщо не отримає бажаного? Ні. Допомогу нам закупляють за європейські кошти. Він має відмовитись від мільярдів доларів, щоб що?

Чого хочемо ми?

Ми хочемо, щоб все закінчилось на наших умовах. Це можливо? Сьогодні ні. Чи хочемо ми припинення вогню на цьому етапі, хай по лінії яка є? Я хочу. І думаю більшість також.

Тепер про обмін територій. Чи можемо ми втримати Донбас? Якщо так, то давайте покажемо, що можемо. Тоді Трамп скаже Путіну, ти не зможеш захопити ці території. Якщо ми не можемо втримати ці території, то які в нас питання по обміну?

Тепер ключове: чи є припинення вогню поразкою у війні? Навіть за умов обміну територією? Ні. Бо це не є закінченням війни.

Мораль проста. Ні Трамп, ні Путін, ні ми не можемо нічого вирішити без ситуації на полі бою.