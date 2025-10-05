У Путіна закінчується час: чому 2025-й стане переламним

Якщо Путін уперся, нас чекає продовження війни у тому ж форматі

2025 рік стане переломним для РФ

Попросили оновити моє розуміння ситуації з закінченням війни тощо.

Я так чи інакше про все це регулярно писав, тому тезисно.

Я впевнений, що Путіну варто закінчити війну до кінця 2025 року. Як мінімум вступити в серйозні переговори про закінчення. Тому що 2025 рік – переломний. У РФ закінчуються «заначки», за рахунок яких вони воювали весь цей час. Далі буде гірше. Але Путіну продовжує свербіти Донбас. Його планом-мінімум залишається захоплення всієї Донецької області.

Карта російського Міноборони, на яку дивиться Путін, формує у нього враження, що ще 10 тисяч відер небагато – і можна святкувати. Але ця карта – фейк, у російської армії немає таких успіхів. І найближчим часом Донбас захоплений не буде. Це зрозумів навіть Трамп, який давав Путіну всі шанси вийти напівсухим з води, а зараз висміює його як «паперового тигра».

Якщо Путін уперся, нас чекає продовження війни у тому ж форматі. Ось тільки умови для РФ у 2026 році стануть помітно гіршими. Економіка Росії вже зараз не росте, а її цивільна частина падає.

Вже зараз нафтогазові доходи бюджету РФ знижуються, НПЗ горять, а європейські санкції регулярно посилюються. А у 2026 році ще й вливань у військову частину економіки стане менше. Це означає, що падатимуть і цивільна, і військова частини економіки. Тобто економіка у цілому.

Падіння економіки означає зниження доходів бюджету (якщо відняти інфляцію). Тобто діра стане ще більшою, і її доведеться закривати печаткою облігацій (читай – грошей) з загрозою побудови піраміди. І так по колу – економіка падає – доходи знижуються – економіка падає – ... Те, що я описав – це не різке обвалення, а спіраль. Але вона веде тільки вниз.

Імхо. Рано чи пізно до Путіна дійде, що копійчані просування на фронті ціною наростаючої внутрішньої кризи – це дорога у нікуди. Я вважав, що це відбудеться до кінця 2025 року. Подивимося, як буде у реальності.