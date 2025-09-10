Атака на Польщу. Путін начебто запитує: «Що скажеш, Донні?»

Трамп повинен прокинутися і ввести прямі санкції проти Росії

Поки що історія виглядає так, що Путін вирішив «перевірити кордони» (у прямому і переносному сенсі) і відправив десяток-другий дронів-обманок до Польщі.Це не атака в тому сенсі, що малися на увазі якісь руйнування польських об'єктів. Але атака в тому сенсі, що було скоєно вторгнення в повітряний простір суверенної держави.

Тобто це не бойова атака, а атака-провокація. Ще одна сходинка на сходах ескалації.

Тепер вже Путін ріже салямі, спостерігаючи за реакцією в першу чергу Трампа.

Три дні тому вперше за всю війну ракета влучила в будівлю українського Кабміну. А у відповідь тиша, тільки розповіді про другу хвилю санкцій, коли й першої не було.

Сьогодні масовий заліт дронів до Польщі. Путін ніби запитує: «Що скажеш, Донні?»

Тільки не треба чекати, що відповідь може бути військовою. Не далее як вчора Ізраїль свідомо обстріляв ракетами територію Катару, і ніхто про війну не кричав.

Адекватна відповідь – поставки зброї Україні (вони і так йдуть) і санкції. А їх регулярно вводять всі, крім США.

Тому Трамп повинен роздуплитися і ввести прямі санкції проти Росії. На даний момент він ввів нуль санкцій проти Росії і нуль мит для російських товарів.

Потрібні заборони танкерів тіньового флоту (США відстає на 200 танкерів від ЄС), зниження стелі цін на російську нафту (ЄС, Британія і Канада вже знизили), заборони російських банків тощо.

Це все не складно. Але всього цього немає. І поки цього немає, російські провокації залишатимуться безкарними, дозволяючи Путіну йти далі.