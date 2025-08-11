«Трамп вирішив поставити крапку». Чому Аляска?

«Путін використовує неприйнятну в міжнародному праві логіку – історичну»

15 серпня на Алясці має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Останній натякнув, що готовий припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях, проте не бажає поступатися вже захопленими територіями, які забезпечують Росії сухопутний коридор до окупованого Криму.

Колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі зауважив, що імовірно, Трамп сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду». Американські ЗМІ раніше повідомляли, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

У ЗМІ також обговорювалась можливість участі у зустрічі президента України Володимира Зеленського. Водночас офіційного запрошення на неї Зеленський не отримав. Загалом зустріч, до якої лишилися лічені дні, оповита таємничістю. Досі не зрозуміло, як саме вона проходитиме і чи з’являться на ній ключові гравці.

Водночас вже є деталі організації саміту: Секретна служба США винаймає житло. Рієлтор Ларрі Дісброу, який також є почесним консулом Німеччини, повідомив, що здав у оренду шестикімнатний будинок для підготовки до саміту. «Я розумію, чому Аляска може бути привабливим місцем для чогось подібного, знаєте, з історичної точки зору. Але мене це точно здивувало», – сказав він.

У центрі подій опинився Анкоридж – найбільше місто в штаті. Мер міста Сюзанна ЛаФранс заявила, що не має офіційної інформації про зустріч, але підкреслила, що для Аляски приймати світових лідерів – звична справа, оскільки штат є «перехрестям світу».

Цікаво, що напередодні зустрічі Путіна та Трампа на Алясці ціни в готелях у найбільшому місті штату Анкориджі злетіли вдвічі, проте вже жодного номера у готелях на найближчі два тижні немає.

Це буде перший офіційний візит Трампа до штату з початку його другого терміну.

За три дні до запланованої дати Трамп знову заговорив про зустріч. Він, зокрема, зазначив, що – це перемовини «для налаштування Путіна». Президент США також заявив, що одразу після зустрічі з Путіним зателефонує європейським лідерам та президенту України Володимиру Зеленському.

Чому ж Аляска?

Версії The Guardian

Віддалений штат США не є легким місцем призначення для жодного з лідерів, але вибір місця невипадковий скріншот: The Guardian

The Guardian називає чотири причини вибору такої неочікуваної локації.

1. Географічна рівновіддаленість від Москви та Вашингтона

За даними видання, політ із Москви до найбільшого міста Аляски Анкорідж, триває приблизно дев'ять годин. Приблизно стільки ж летітиме і Трамп на борту Air Force One – щонайменше вісім годин.

2. Аляска розташована далеко від України та Європи

Цей штат розташований далеко від України та її європейських союзників, що, за версією The Guardian, загрожує відсунути їх на другий план. Хоча Трамп здається відкритим для участі президента України Володимира Зеленського, важко припустити, що Путін погодиться на це.

3. Безпечне місце для Путіна

Путіна ніхто не знімав з розшуку Міжнародного кримінального суду за обвинуваченням у військових злочинах. Видано ордер на його арешт, але ні Росія, ні США не визнають цей суд. Ба більше: аби дістатися Аляски, Путіну не доведеться пролітати над жодною недружньою країною, зауважує видання.

4. Історична традиція

Як пише The Guardian, саміти США з СРСР, а згодом – і з РФ, історично проводилися в прохолодних місцях, що відображає північне розташування цих країн. Найпомітнішою із них є зустріч у Гельсінкі 2018 року: тоді Трамп заявив, що довіряє Путіну більше, ніж своїм власним спецслужбам, коли йдеться про втручання у вибори у США 2016 року.

Версії головного парламентського дипломата, нардепа Мережка

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі «Главкому» озвучив три свої версії вибору місця і часу майбутньої зустрічі Путіна та Трампа.

1. Двох зайців одним пострілом

На думку нардепа, Трамп таким чином вирішив на корені зарубати будь-які можливі претензії Кремля на Аляску у майбутньому. «Російська пропаганда, яка перебуває під контролем російської влади, просувала тезу, що мовляв, Аляска наша. Якщо пам'ятаєте, під час інтерв'ю Карлсону Путін доставав мапи XVII століття і казав, що треба повернутись до кордонів XVII-XVIII століття. Аляска якраз тоді належала Російській імперії. Тобто присутні неявні територіальні претензії Путіна. Вони ще не озвучені, але десь там визрівають в надрах російського апарату», – вважає він.

Мережко нагадав, що Путін використовує неприйнятну в міжнародному праві логіку – історичну: мовляв, нам щось колись належало. «І можливо, Трамп вирішив поставити крапку в цьому питанні – символічно, як господар, запросив Путіна саме на Аляску. І у такому разі Путін самим візитом визнає, що Аляска – це територія Сполучених Штатів», – вважає парламентар.

2. Фокус уваги – на Трампі

Мережко зауважує, що подібні зустрічі в дипломатичній практиці заведено проводити в нейтральних країнах – скажімо, у цьому випадку вони могли б пройти в Об'єднаних Арабських Еміратах чи Саудівській Аравії. «Для будь-якої країни бути майданчиком таких перемовин – це питання престижу», – зазначив він.

«Але, можливо, просто Трамп мислить як шоумен, і хоче, щоб limelight (центр уваги), як кажуть американці, тобто увага була прикута саме до нього. І він створює відповідну мізансцену. Якщо провести перемовини на території США, тоді увага буде притягнута виключно до нього», – додав парламентар.

3. Зіграти на контрасті

Олександр Мережко не виключає, що логіка призначення зустрічі на Алясці може бути й значно простіша. «Можливо, хтось з команди Трампа сказав: «О, давайте зберемося у місці, що асоціюється з Росією». Аби дати можливість порівняти, яке життя на Алясці і яке – в Росії. І що було б з корінними народами, якби вони лишилися у Росії, а не опинилися під Америкою», – пояснив він.

Нардеп також додав, що сам факт проведення цих переговорів на Алясці не несе якихось прямих наслідків для України. «Для нас неприємно те, що по суті порушується засадничий принцип «Ніщо про Україну без України». Неприємно і те, що в такий спосіб порушується політична і дипломатична ізоляція Путіна».

У 1725 році цар Петро І відправив мореплавця, офіцера данського походження Вітуса Берінга досліджувати узбережжя Аляски. За сім років росіяни вже висадилися на Аляску – малонаселені землі, багаті на природні ресурси. Росіяни заснували там свої поселення: в основному поселенцями були купці, які згодом торгували впольованими там соболями, лисицями, бобрами і каланами. Ключовим ринком збуту був Китай, де у той час особливо цінувалося хутро. До місцевого населення російські купці ставилися суто як до робочої сили. До слова, до середини 19-го століття чисельність корінних стрімко скоротилась, основними причинами стали завезені росіянами алкоголізм та інфекційні хвороби. У 1850-х Росія програла в Кримській війні, і тодішній цар Олександр ІІ, не маючи ресурсів після поразки, у 1859 році вирішив продати Аляску. Запропонувати це надумав саме Сполученим через географічну близькість території до них. Після війни у США державний секретар Штатів Вільям Сьюард прийняв пропозицію. 30 березня 1867 року Сьюард та російський дипломат Едуард Стекль підписали відповідну угоду. Ціна Аляски – $7,2 млн. Існують фейкові конспірологічні теорії, буцімто насправді Росія у 1867-му не продала, а лише передала Штатам Аляску на тимчасове користування – чи то на 90, чи на 99, чи на 100 років. Основною причиною виникнення цієї теорії стала відсутність в угоді слів, що імператор «продає» Аляску – натомість нам є слово «поступається». Формулювання справді таке, однак у тексті документа немає ані слова про оренду чи обов’язок повернути землі за якийсь час. А от реальний чек на $7,2 млн для Росії – є.

Інші перемовини на Алясці

На перший погляд, видається, що Аляска – дивний вибір для таких перемовин. Насправді ж ця територія неодноразово ставала майданчиком для міжнародної комунікації та ухвалення важливих рішень. До прикладу, під час Холодної війни саме Аляска була центром неофіційних контактів між США та СРСР. Аляска межувала з радянською територією через Берингову протоку – через близькість кордону, Аляска стала стратегічно важливою для обох сторін.

У 2021 році 18 і 19 березня на Алясці відбулися важливі американо-китайські переговори. Китайська сторона тоді зазначила, що з того моменту її політика щодо США стане жорсткішою, і що, мовляв, Китай вимагатиме більше поваги до себе.

Крім того, інколи на Алясці відбуваються зустрічі між делегаціями країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, оскільки вона географічно близька до цього регіону і має розвинену інфраструктуру – зокрема, Анкоридж часто використовується як транзитний хаб.

До слова, Анкоридж (Municipality of Anchorage) – найбільше місто в штаті. Там проживає понад 40% населення штату Аляска (291,826 тис. осіб за переписом 2010 року). Місто виросло навколо залізничного портового пункту Аляскинської залізниці, що побудована в 1915-23 роках, і стало штаб-квартирою залізничного управління Аляски. У місті, до речі, досі діє російський православний Собор Іннокентія, єпископа Іркутського. Її, до речі, вже відвідав посланець Путіна Кирило Дмітрієв.

Наталія Сокирчук, «Главком»