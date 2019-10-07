Аби «піпл хавав». Навіщо переслідують Пашинського?

Сергій Пашинський

Щодо Пашинського, якому сьогодні обиратимуть запобіжний захід

Бачу, в багатьох новина про те, що йому оголосили підозру, викликала напад глибокого задоволення. Настільки глибокого, що вибило ментальні пробки, і це дуже погано. Спробую виправити ситуацію.

Підозру Пашинському оголошено не за корупцію, як дехто обіцяв, а за поранення Хімікуса в процесі побутового конфлікту. На мові слідчих це називається «наказали закрити, вміняй хоч щось».

Два роки тому я разом з Роман Шрайк, Юрий Бутусов та іншими відомими людьми був понятим у слідчих експериментах за участю як Пашинського, так і свідка, тому відсутність судової перспективи, а тим більше за інкримінованими складами злочинів (121, 296 КК), у цій справі для мене є очевидною. Подобається це комусь чи ні, але Пашинський у тій ситуації діяв правомірно.

Виникають цікаві паралелі. Скажімо, Єфремов, через дії якого ми втратили половину Луганщини, виходить на волю, а замість нього сідає Пашинський за «битовуху». Я правильно розумію, що все це - замість анонсованих розслідувань корупції в оборонпромі, енергетиці, банках та інших резонансних сферах? Аби «піпл хавав»?

Відколи долю кримінального переслідування особи почали розглядати провладні парламентські фракції на своїх засіданнях шляхом голосування? І на яких підставах ОП встановлює генпрокурору терміни виконання? Що це за СРСР?

Чи не є підозра Пашинському, який, м‘яко кажучи, є не дуже популярною в медіапросторі персоною, спробою перекрити резонанс від безкінечних факапів ОП на фоні поступового падіння рейтингу та рівня довіри?

І останнє.

Не має жодного значення, подобається вам людина чи навпаки. Якщо ви здатні підтримати свавілля через особисту антипатію, ви ніколи не житимете нормально.

Джерело: блог Сергія Іванова

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