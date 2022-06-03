Хто в Європі виступає адвокатом рашизму

Зараз Європа переживає два протилежних за формою та змістом процеси: єднання європейців проти російської навали і моральний занепад окремих європейських політиків.

Передусім ідеться про Угорщину, Німеччину, Італію, найвищі посадові особи яких обрали роль адвокатів російського нацизму. Внаслідок такої позиції зриваються постачання обіцяної зброї та гальмуються санкції – як це, наприклад, сталося з нафтовим ембарго. Така поведінка є злочинною і безумовно залишиться в історії цих країн черговою брудною плямою, як це вже було після Другої світової.

Проте Україна суттєво зміцнила свою позицію на міжнародній арені і нас, за винятком згаданих прикрих винятків, підтримує весь світ – підтримує не словом, а ділом. Тому зараз потрібно продовжувати наполегливо просувати свою позицію, незважаючи на європейських адвокатів путінського нацизму, а цивілізований світ мусить постійно підвищувати санкційний тиск до повної денацифікації та демілітаризації Росії. Це один з найважливіших напрямків у діяльності української влади і вона цим займається.

В колонці очільника ОП Єрмака для Financial Times висловлено позицію держави з цього приводу та перелічені основні об'єкти санкційного тиску. Це фінансовий та енергетичний сектори, російські чиновники та бізнесмени разом з членами сімей, транспортні та страхові компанії, особливо морські оператори, страхові компанії. Це російьскі банки, їхні «дочки», офшори та фірми-«метелики». Також обов'язково потрібно реалізувати проект нафтогазового ембарго, щоб забрати у Росії гроші для фінансування війни.

Фінансове знекровлення Росії вирішить проблему не лише цієї війни, а й усіх майбутніх, які ця геополітична потвора, поза всяким сусмнівом, розпалюватиме й надалі, якщо її не зупинити.

Джерело: блог Сергія Іванова

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