Путін чи гроші. Складний вибір для російських еліт

Публікація «кремлівської доповіді» може ключовим чином вплинути на становище Путіна

Мовою оригіналу Путин 18 лет служил для так называемой элиты некой крышей, чтобы воровать в России, а активы держать на Западе. Сейчас происходит раскол в этой «элите». Те, кому поздно пить «Боржоми» – то есть Ковальчук, Тимченко, Ротенберги, Якунин, Патрушев, Киселев, вот эта мразота, которая уже попала под санкции

Володимир Путін

Публікація «кремлівської доповіді» може ключовим чином вплинути на становище Путіна

Мовою оригіналу

Путин 18 лет служил для так называемой элиты некой крышей, чтобы воровать в России, а активы держать на Западе. Сейчас происходит раскол в этой «элите».

Те, кому поздно пить «Боржоми» – то есть Ковальчук, Тимченко, Ротенберги, Якунин, Патрушев, Киселев, вот эта мразота, которая уже попала под санкции и не сможет никаким образом из-под них выбраться до конца своей жизни, – будут держаться при Путине и будут с ним до конца. Им просто больше некуда податься. А вот те, кому есть что терять, должны будут сделать свой выбор. Их американцы спрашивают: вы, ребята, с кем? Вот у вас есть миллиард, у некоторых десять, а у некоторых даже пятнадцать и семнадцать миллиардов долларов в активах и денежных средствах. Вы что выбираете: Америку и свои миллиарды или Путина?

Подавляющее большинство из них не сможет сказать: «Я выбираю миллиарды и Путина». Мы не знаем, как это будет происходить – как долго, в какой форме. Сейчас сказать невозможно. Механизмов в России нет: механизмы импичмента и сменяемости власти не работают. А если ничего не работает, единственное, что мы можем сказать, процесс замены президента в России произойдет точно не на выборах. А как он произойдет – никто не знает.

Никто не знает и того, какой масштаб будут иметь эти санкции. Это санкции с открытым концом. Точно так же, как в случае со «списком Магнитского». Никто не знает ведь, сколько людей в общей сложности попадут под санкции по «списку Магнитского», потому что он расширяется. С новым законом и новым списком никто не знает, какими будут санкции, что они в себя будут включать, никто не знает, насколько длинным этот список будет сейчас и как он будет удлиняться потом, как из него можно будет выйти. Новые пересмотры будут каждые 180 дней…

Джерело: Апостроф

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