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    Думки вголос

    Путінська бомба уповільненої дії: як Росію зі спорту викинули

    • Слава Рабинович
    • Розсилка
    Путінська бомба уповільненої дії: як Росію зі спорту викинули

    Про рішення WADA проти Росії

    Російський спорт зазнав нищівної поразки через чергову підміну допінг-аналізів спортсменів. 9 грудня Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) на 4 роки позбавило Росію права на участь в міжнародних спортивних турнірах, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу. Росія повинна була до 1 січня 2019 року надати базу даних московської антидопінгової лабораторії, проте в наданій інформації підмінили частину даних.

    У той час, як в Санкт-Петербурзі горить Спортивно-концертний комплекс «Петербурзький», історично відомий під своєю абревіатурою СКК (більше місяця тут ведеться демонтаж без дозвільної документації, щоб дати Ротенбергам знести стадіон, побудований до Олімпіади-1980, і дати заробити друзям Путіна на новому мега-розпилі нового мега-будівництва; протести городян не дали нічого, і сьогодні СКК путінські дружки просто підпалили), буквально у той же час прийшли новини з виконкому WADA: він одноголосно визнав РУСАДА таким агентством, що не відповідає міжнародному антидопінговому кодексу та на чотири роки позбавив путінську Росію права брати участь в міжнародних турнірах, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу, а також приймати чемпіонати світу та подавати заявки на їх проведення.

    Тепер навіть «чисті» російські спортсмени офіційно відсторонені від участі в Олімпійських іграх під прапором РФ на чотири роки. Більшість членів комітету атлетів Всесвітнього антидопінгового агентства закликають заборонити всім російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх в Токіо в 2020 році і в Пекіні в 2022 році навіть під нейтральним прапором.

    Розплескавши сечу під час Сочинської Олімпіади, позбавивши Росію і російських спортсменів медалей, зганьбивши Росію на весь світ, путінські гебешні «моченосці» (за однією з версій «мечоносцями» Йосип Сталін називав офіцерів служби держбезпеки, посилаючись на лицарський «орден мечоносців», офіційна назва якого - «братство воїнів Христа) знову нагадили - і знову воістину у всесвітніх для Росії масштабах. Попутно зламавши кар'єри і зруйнувавши долі величезного числа спортсменів, і закладаючи на майбутнє бомбу уповільненої дії на десятиліття: кому захочеться йти в професійний спорт в Росії з майбутніх поколінь дітей і підлітків з такими можливими перспективами?

    Зараз ми побачимо масову відмову найперспективніших російських спортсменів від російського громадянства. У цих людей все життя поставлене на досягнення їхніх кар'єрних цілей на такого роду змаганнях - Олімпіадах і чемпіонатах світу. На кону - життя (іноді і здоров'я), кар'єра, гроші, гідна забезпечена старість, у разі великих спортивних міжнародних успіхів таких людей. Вся міжнародна спортивна індустрія працює саме так у всьому світі. Але не в Росії.

    А якщо вона так не працює в Росії, то люди поїдуть туди, де вона працює саме так. Причому так, на відміну від людей інших професій, така вимушена еміграція у спортсменів супроводжується вимушеною відмовою від російського громадянства. Спортсмени повинні і будуть бігти від нього, як від чуми.

    І професійне життя спортсменів складається саме таким чином, що часу чекати, поки гебешні покидьки перестануть «гадити» по-маленькому і по-великому, просто немає.

    Ще один результат правління Путіна і його ОЗУ: знищення професійного російського спорту.

    Є тільки один спосіб російським спортсменам, їхнім тренерам і сім'ям залишитися в Росії і жити нормальним життям, як живуть спортсмени, їхні тренери та сім'ї в більшості нормальних країн світу. Це тільки протест, який призведе до усунення Путіна і його ОЗУ від незаконно захопленої і узурпованої влади.

    А всі інші способи - це еміграція, прийняття іншого громадянства і участь в міжнародних спортивних змаганнях під прапорами їх нових родин.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія спорт WADA російські спортсмени РУСАДА
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