  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Слава Рабинович
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    «Я – путініст». Гафт вже сам все сказав про себе

    • Слава Рабинович
    • Розсилка
    «Я – путініст». Гафт вже сам все сказав про себе

    Як можна образити пам'ять Гафта, цитуючи самого Гафта?

    Мовою оригіналу

    Умер великий артист Валентин Гафт, и бушуют комментные страсти в Фейсбуке, типа, «вы оскорбили память Гафта, как вам не стыдно!», и так далее.  Целый холивар длиной во множество многотысячных тредов.  Моралисты и антипутинцы в одном флаконе переживают разрыв шаблона.

    А как можно оскорбить память Гафта, цитируя самого Гафта?

    Вот и я процитирую.  И да, это важно.  «С кем вы, мастера культуры?» ©

    Валентин Гафт, изданию ГОРДОН:

    «Я – путинист, поэтому со мной опасно про это (об антиправительственных выступлениях в РФ. – «ГОРДОН») говорить.  Я уважаю его (Путина. – «ГОРДОН») и мне он нравится.  Россия – ей Богом отпущено быть чище и сильнее других.  Я верю российскому телевидению».

    Вот мне на смерть Гафта ничего самому писать и не пришлось. Гафт уже все сам и сказал.

    Но вы только представьте себе…  Например, Лени Рифеншталь, по радио, Юлиусу Штрейхеру, где-нибудь в 1938-м:

    «Я – гитлеристка, поэтому со мной опасно про это (об антиправительственных выступлениях в Германии. – «Deutschlandsender») говорить.  Я уважаю его (Гитлера. – «Deutschlandsender») и мне он нравится.  Германия – ей Богом отпущено быть чище и сильнее других.  Я верю германскому радио».

    Джерело: блог Слави Рабіновича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія смерть артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies