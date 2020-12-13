«Я – путініст». Гафт вже сам все сказав про себе

Як можна образити пам'ять Гафта, цитуючи самого Гафта?

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Умер великий артист Валентин Гафт, и бушуют комментные страсти в Фейсбуке, типа, «вы оскорбили память Гафта, как вам не стыдно!», и так далее. Целый холивар длиной во множество многотысячных тредов. Моралисты и антипутинцы в одном флаконе переживают разрыв шаблона.

А как можно оскорбить память Гафта, цитируя самого Гафта?

Вот и я процитирую. И да, это важно. «С кем вы, мастера культуры?» ©

Валентин Гафт, изданию ГОРДОН:

«Я – путинист, поэтому со мной опасно про это (об антиправительственных выступлениях в РФ. – «ГОРДОН») говорить. Я уважаю его (Путина. – «ГОРДОН») и мне он нравится. Россия – ей Богом отпущено быть чище и сильнее других. Я верю российскому телевидению».

Вот мне на смерть Гафта ничего самому писать и не пришлось. Гафт уже все сам и сказал.

Но вы только представьте себе… Например, Лени Рифеншталь, по радио, Юлиусу Штрейхеру, где-нибудь в 1938-м:

«Я – гитлеристка, поэтому со мной опасно про это (об антиправительственных выступлениях в Германии. – «Deutschlandsender») говорить. Я уважаю его (Гитлера. – «Deutschlandsender») и мне он нравится. Германия – ей Богом отпущено быть чище и сильнее других. Я верю германскому радио».

Джерело: блог Слави Рабіновича

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