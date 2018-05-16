Завмерли від жаху. Річ, що наблизить кінець режиму Путіна

Фото: Уніан

Про санкції за вибори в анексованому Криму

Санкції проти 5 осіб, які ввів Євросоюз за організацію незаконних виборів президента Росії в окупованому Криму, не змінять погоди щодо статусу півострова. Але на режим Володимира Путіна вплинуть американські санкції проти людей з його оточення, які бояться жорстких дій з боку США.

За Путіна Крим в Україну не повернеться. Просто тому, що це неможливо у зв'язку з внутрішньополітичними причинами існування режиму путінського ОЗУ. Але оскільки в Росії іноді історично події відбуваються несподівано, і ніхто не може передбачити, коли вони відбудуться, які це будуть події, якого масштабу і що буде після них, питання повернення Криму Україні - це питання історичного ходу подій в наступні роки. А за режиму путінського ОЗУ це неможливо.

Що стосується введених санкцій, то рішення покарати цих людей входить в повну структуру санкційного режиму, який був введений навесні 2014 року і розширюється. І на даний момент список складається з понад 150 фізичних осіб, десятків організацій і юридичних осіб, які перебувають під санкціями Євросоюзу за анексію Криму. Це просто розширення того, що було введено чотири роки тому.

Єдине, що мене дратує, - що під санкції потрапили всього лише 5 осіб, а не 25 або 125. Звичайно ж, можна було включити до списку санкцій не якогось заступника виборчої комісії за організацію так званих президентських виборів у Криму і Севастополі. З цієї ж причини можна було включити в список набагато більшу кількість фізичних осіб.

Тим не менш під санкції потрапляють реальні люди, які, швидше за все, назавжди позбуваються права в'їжджати до країн Євросоюзу, назавжди втрачають активи, які в них можуть бути в цих країнах. І, на відміну від санкцій іншого типу, санкції за анексію Криму щодо фізичних осіб навряд чи будуть колись скасовані, тому що вони введені проти людей, які за міжнародними законами скоювали злочини міжнародного характеру. І ці злочини не можна скасувати, не можна прокрутити цей фарш назад. Тобто якщо і коли Крим повернеться до складу України і незаконна окупація півострова буде припинена, то дії цих фізичних осіб щодо Криму класифікуються як вчинені і, я думаю, покарання (знаходження в санкційних списках) для них буде довічним.

Потрібна критична маса, щоб ці санкції вплинули безпосередньо на політику Путіна. Тому що ми тут маємо справу з якимись розстрільними посадами. Мовляв, ти будеш головою виборчої комісії, а ти будеш заступником голови. Обидві посади розстрільні в сенсі того, що ти на цю посаду призначений, погодився з нею, починаєш працювати і знаєш, що потрапиш в санкційні списки. І зі 140 з гаком мільйонів людей можна знайти певну кількість людей, що за якісь гроші можуть пожертвувати своїм правом їздити до Європейського союзу і мати там банківські рахунки або якісь інші активи. Так ось для певної кількості зі 140 мільйонів людей якогось роду гроші будуть в їх розумінні досить адекватною компенсацією, щоб вони стали назавжди невиїзними.

Тому, з одного боку, ці 5 осіб і 155 осіб за всі ці роки в цілому не змінять погоди щодо статусу Криму. А ось введення персональних санкцій за Законом про протидію супротивникам США (Росія, Іран і КНДР), за яким вже потрапили під санкції такі особи як Олег Дерипаска, Віктор Вексельберг, Сулейман Керімов і Андрій Скоч, - це інша справа. Якщо кожен місяць буде вноситися по 5 таких осіб в санкційні списки, тоді ситуація може зрушитися з мертвої точки щодо стійкості путінського режиму. Тому що сьогодні Путіну і його ОЗУ доводиться, грубо кажучи, мати справу з Дерипаскою і Вексельбергом, щоб компенсувати їм те, що вони втратили. А якщо доведеться компенсувати не двом, п'ятьом або десятьом, а 120-ти зі списку Forbes-200 або списку Forbes-500, а якщо включити сюди десятки людей, які не знаходяться в списку Forbes, але є важливими дійовими особами в так званій російській державі? Я думаю, що кратне розширення списків за американським законом і реальні щомісячні санкції проти сотень людей, напевно, призвели б до кінця цього режиму. І це найбільш дієвий інструмент з точки зору ефективності.

Навіть якщо це не допоможе повалити режим Путіна, то його сьогоднішня стійкість була б дуже серйозним чином підірвана. На те, що сталося з Дерипаскою і Вексельбергом, на катастрофу, яка сталася з їхніми бізнес-справами, інші дивляться із завмиранням від жаху в серці.

Я просто констатую, що кратне збільшення санкційних списків за американським законом точно зрушить ситуацію з сьогоднішньої точки: дуже швидко і ефективно. Це проста констатація факту.

Джерело: Апостроф

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