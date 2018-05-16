У Держдепі прокоментували затримання Вишинського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський

Вашингтон розуміє стурбованість України активною пропагандою

Представник Держдепартаменту США Хізер Науерт прокоментувала ситуацію із затриманням керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.

«Затримання журналістів і обшуки в ЗМІ повинні бути проведені з дотриманням закону, що включає і дотримання міжнародного законодавства про права людини. Ми ставимося до таких дій серйозно», - сказала Науерт на брифінгу у Вашингтоні.

При цьому вона зауважила, що Вашингтон розуміє стурбованість України, як і багатьох інших країн, активною пропагандою.

Водночас, в Держдепі не змогли відповісти на питання про те, чи обговорювали США з урядом України можливі обшуки в редакціях російських ЗМІ і затримання журналістів.

Нагадаємо, у вівторок ввечері керівнику антиукраїнського інформаційного ресурсу «РИА Новости Украина» Кирилові Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Перед цим вдома у Вишинського провели обшуки. Також співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс «РИА Новости Украина» у Києві.

Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ разом з прокуратурою АР Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина».

За словами Кононенко, за проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

В ОБСЄ заявили, що занепокоєні обшуками в «РИА Новости Украина».

Читайте також статтю «Главкома»: Друг Дмитра Кисельова та путінський орденоносець. За що затримали журналіста Вишинського?

Джерело: РИА Новости