У Держдепі прокоментували затримання Вишинського
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Вашингтон розуміє стурбованість України активною пропагандою
Представник Держдепартаменту США Хізер Науерт прокоментувала ситуацію із затриманням керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.
«Затримання журналістів і обшуки в ЗМІ повинні бути проведені з дотриманням закону, що включає і дотримання міжнародного законодавства про права людини. Ми ставимося до таких дій серйозно», - сказала Науерт на брифінгу у Вашингтоні.
При цьому вона зауважила, що Вашингтон розуміє стурбованість України, як і багатьох інших країн, активною пропагандою.
Водночас, в Держдепі не змогли відповісти на питання про те, чи обговорювали США з урядом України можливі обшуки в редакціях російських ЗМІ і затримання журналістів.
Нагадаємо, у вівторок ввечері керівнику антиукраїнського інформаційного ресурсу «РИА Новости Украина» Кирилові Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Перед цим вдома у Вишинського провели обшуки. Також співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс «РИА Новости Украина» у Києві.
Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ разом з прокуратурою АР Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина».
За словами Кононенко, за проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.
В ОБСЄ заявили, що занепокоєні обшуками в «РИА Новости Украина».
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Джерело: РИА Новости