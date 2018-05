У Каліфорнії пролунав вибух у медичній установі, є жертви

ФБР намагається з'ясувати, чи був цей вибух випадковим, чи навмисним

Щонайменше одна людина загинула, ще троє пораненні внаслідок вибуху в медичній установі невеликого містечка Алісо Вейо в штаті Каліфорнія, США.

Про це повідомляє телеканал CNN.

«Федеральна влада реагує на вибух у медичній установі в місті Алісо Вейо, штат Каліфорнія, внаслідок якого загинула одна людина», - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в місцевому пожежному управлінні, ще троє людей отримали поранення, причому двоє перебувають у критичному стані.

Вибух стався всередині будівлі. Повідомляється про серйозні пошкодження другого поверху, який залишився без дверей і вікон.

Breaking: Explosion at a medical facility in Aliso Viejo, California, earlier today, which killed one person and wounded three others, was intentional. (Via NBC) pic.twitter.com/A8MRxx9VgB