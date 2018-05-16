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    У Каліфорнії пролунав вибух у медичній установі, є жертви

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    Пожежники на місці вибуху
    Пожежники на місці вибуху

    ФБР намагається з'ясувати, чи був цей вибух випадковим, чи навмисним

    Щонайменше одна людина загинула, ще троє пораненні внаслідок вибуху в медичній установі невеликого містечка Алісо Вейо в штаті Каліфорнія, США.

    Про це повідомляє телеканал CNN.

    «Федеральна влада реагує на вибух у медичній установі в місті Алісо Вейо, штат Каліфорнія, внаслідок якого загинула одна людина», - йдеться в повідомленні.

    Як уточнили в місцевому пожежному управлінні, ще троє людей отримали поранення, причому двоє перебувають у критичному стані.

    Вибух стався всередині будівлі. Повідомляється про серйозні пошкодження другого поверху, який залишився без дверей і вікон.

    За інформацією ФБР, поки немає доказів, які могли би свідчити про спробу теракту.

    «Ми досі намагаємося з'ясувати, чи був цей вибух випадковим, чи навмисним», - заявили правоохоронці.

    До розслідування інциденту крім місцевої поліції та ФБР підключилися також слідчі Агентства з контролю за обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів, вогнепальної зброї і вибухових матеріалів.

    Як зазначили представники пожежної охорони, поблизу місця інциденту знаходиться дитячий садок та дошкільний заклад. Діти не отримали травм й перебувають у безпечному місці.

    Нагадаємо, 14 травня на території складів у Києві стався вибух: поранено шестеро людей.

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