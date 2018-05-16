У Каліфорнії пролунав вибух у медичній установі, є жертви

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Пожежники на місці вибуху

ФБР намагається з'ясувати, чи був цей вибух випадковим, чи навмисним

Щонайменше одна людина загинула, ще троє пораненні внаслідок вибуху в медичній установі невеликого містечка Алісо Вейо в штаті Каліфорнія, США.

Про це повідомляє телеканал CNN.

«Федеральна влада реагує на вибух у медичній установі в місті Алісо Вейо, штат Каліфорнія, внаслідок якого загинула одна людина», - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в місцевому пожежному управлінні, ще троє людей отримали поранення, причому двоє перебувають у критичному стані.

Вибух стався всередині будівлі. Повідомляється про серйозні пошкодження другого поверху, який залишився без дверей і вікон.

Breaking: Explosion at a medical facility in Aliso Viejo, California, earlier today, which killed one person and wounded three others, was intentional. (Via NBC) pic.twitter.com/A8MRxx9VgB — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 16 травня 2018 р.

За інформацією ФБР, поки немає доказів, які могли би свідчити про спробу теракту.

«Ми досі намагаємося з'ясувати, чи був цей вибух випадковим, чи навмисним», - заявили правоохоронці.

До розслідування інциденту крім місцевої поліції та ФБР підключилися також слідчі Агентства з контролю за обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів, вогнепальної зброї і вибухових матеріалів.

Як зазначили представники пожежної охорони, поблизу місця інциденту знаходиться дитячий садок та дошкільний заклад. Діти не отримали травм й перебувають у безпечному місці.

Нагадаємо, 14 травня на території складів у Києві стався вибух: поранено шестеро людей.