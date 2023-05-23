ЗСУ збили ворожий дрон, зроблений із будівельного матеріалу (фото)

В армії РФ почали закінчуватися «Орлани»

Українські військові збили ворожий безпілотник, який був зроблений із фанери. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

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«Мабуть, у росіян закінчуються «Орлани» та інші сучасні БПЛА. Завдання з повітряної розвідки виконують фанерні літачки», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російський безпілотний літальний апарат був знищений мобільною вогневою групою 71 окремої єгерською бригадою ДШВ ЗСУ зі стрілецької зброї.

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«По залишках видно, що фанерний літачок зроблений досить примітивно. Однак за інформацією, даний тип «надсучасного» БПЛА поставлений на серійне виробництво», – пояснили військові.

Як повідомлялося, авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них три – по зенітно-ракетних комплексах. Протягом цієї доби було знищено чотири ворожих ударних БпЛА типу Shahed.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника.