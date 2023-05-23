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ЗСУ збили ворожий дрон, зроблений із будівельного матеріалу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ збили ворожий дрон, зроблений із будівельного матеріалу (фото)
фото: Десантно-штурмових військ ЗСУ

В армії РФ почали закінчуватися «Орлани»

Українські військові збили ворожий безпілотник, який був зроблений із фанери. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

«Мабуть, у росіян закінчуються «Орлани» та інші сучасні БПЛА. Завдання з повітряної розвідки виконують фанерні літачки», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ збили ворожий дрон, зроблений із будівельного матеріалу (фото) фото 1

Як зазначається, російський безпілотний літальний апарат був знищений мобільною вогневою групою 71 окремої єгерською бригадою ДШВ ЗСУ зі стрілецької зброї.

«По залишках видно, що фанерний літачок зроблений досить примітивно. Однак за інформацією, даний тип «надсучасного» БПЛА поставлений на серійне виробництво», – пояснили військові.

Як повідомлялося, авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них три – по зенітно-ракетних комплексах. Протягом цієї доби було знищено чотири ворожих ударних БпЛА типу Shahed.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника.

Теги: військові безпілотник ЗСУ війна

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