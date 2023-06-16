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НАЗК вперше виключило компанію з переліку міжнародних спонсорів війни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
НАЗК вперше виключило компанію з переліку міжнародних спонсорів війни
Компанія припинила постачати бункерне паливо не тільки до суден, що належать росіянам або ходять під російським прапором, а й тим, які перевозять російську нафту
фото з відкритих джерел

Ірландська компанія Peninsula Petroleum Limited розірвала зв'язки із Росією

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило з переліку міжнародних спонсорів війни першу компанію – ірландську Peninsula Petroleum Limited, яка є світовим постачальником суднового палива. Про це повідомляє пресслужба НАЗК. 

«Вперше від початку створення переліку міжнародних спонсорів війни – потужного репутаційного інструменту тиску на компанії, що продовжують працювати з РФ після широкомасштабного вторгнення, з нього була виключена перша компанія», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Peninsula Petroleum Limited направила до НАЗК лист із зазначенням виконаних умов, які дозволяють виключити її зі згаданого переліку.

Компанія припинила постачати бункерне паливо не тільки до суден, що належать росіянам або ходять під російським прапором, а й тим, які перевозять російську нафту. Вказані кроки були вжиті на знак засудження російської агресії. Peninsula Petroleum Limited прийняла таке рішення, щоб підтримати Україну та продемонструвати, що засуджує російську агресію проти українців.

«Перше виключення з переліку міжнародних спонсорів війни — це найкращий доказ тому, що цей інструмент дійсно працює. Ми хочемо, щоб цей перелік зменшувався, а не навпаки», – наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

Водночас він підкреслив, що виключення з переліку можливе винятково у випадках, якщо компанії оберуть «світлу сторону» заради спільних цінностей демократії, доброчесності та миру й виконають необхідні умови, розірвавши зв’язки з Російською Федерацією.

Новіков подякував Peninsula Petroleum Limited за продемонстровану позицію та висловив сподівання, що її рішення стане прикладом для інших компаній, які цінують свою репутацію та не хочуть бути пов’язаними з кривавим путінським режимом.

Наголошується, що агентство відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку.

Нагадаємо, що НАЗК внесло виробника популярних солодощів до переліку міжнародних спонсорів війни. 

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Теги: НАЗК війна

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