  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Странніков

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Брифінг Богдана і атака на Кличка. Післямова

    • Андрій Странніков

      Депутат Київради

    • Розсилка
    Андрій Богдан - Брифінг Богдана і атака на Кличка. Післямова
    Андрій Богдан

    Ці хлопці так і не зрозуміли, що справа не в Кличку. Право столиці мати одного керівника не може бути поставлене під сумнів

    Послухав брифінг БОгдана... Як виявилось:

    1. Керівник президентської ОПи вважає посаду голови КМДА політичною, а не господарською, тим самим підтверджуючи, що вся ця свистопляска зі звільненням Кличка має політичний характер.

    2. «Якийсь адвокат якогось смотрящого» має вільний доступ до керівника президентської ОПи і без проблем може запропонувати йому 20 млн доларів без страху бути пов'язаним прямо на порозі його кабінету.

    3. Пан БОгдан не в курсі, що Кличко ще 3 роки тому написав заяву про складання повноважень партії «Солідарність» і що на сьогодні цю партію очолює Порошенко.

    Ну і так далі... Але головне не це. Головне - ці хлопці так і не зрозуміли, що справа не в Кличку. До нього можна ставитись по-різному: любити або ненавидіти, критикувати або «підлизувати», підтримувати або освистувати. Але право столиці України мати одного керівника не може бути поставлене під сумнів. Причому, керівника (незалежно від прізвища), якого кияни оберуть самі. Так, як це в інших містах. А будь-яке двовладдя у Києві вдарить не лише по киянах, а й по самому Зе.

    До речі, де він? Коли підлеглі чубляться, керівник зазвичай втручається в процес, щоб навести порядок...

    Читайте також: Гаряча точка – Київ. У Богдана відмовили гальма
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Віталій Кличко Київ Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Андрій Ілларіонов
    Андрій Ілларіонов

    Економіст

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат України

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Костянтин Боровой
    Костянтин Боровой

    Російський політик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ