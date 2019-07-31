Брифінг Богдана і атака на Кличка. Післямова

Андрій Богдан

Ці хлопці так і не зрозуміли, що справа не в Кличку. Право столиці мати одного керівника не може бути поставлене під сумнів

Послухав брифінг БОгдана... Як виявилось:

1. Керівник президентської ОПи вважає посаду голови КМДА політичною, а не господарською, тим самим підтверджуючи, що вся ця свистопляска зі звільненням Кличка має політичний характер.

2. «Якийсь адвокат якогось смотрящого» має вільний доступ до керівника президентської ОПи і без проблем може запропонувати йому 20 млн доларів без страху бути пов'язаним прямо на порозі його кабінету.

3. Пан БОгдан не в курсі, що Кличко ще 3 роки тому написав заяву про складання повноважень партії «Солідарність» і що на сьогодні цю партію очолює Порошенко.

Ну і так далі... Але головне не це. Головне - ці хлопці так і не зрозуміли, що справа не в Кличку. До нього можна ставитись по-різному: любити або ненавидіти, критикувати або «підлизувати», підтримувати або освистувати. Але право столиці України мати одного керівника не може бути поставлене під сумнів. Причому, керівника (незалежно від прізвища), якого кияни оберуть самі. Так, як це в інших містах. А будь-яке двовладдя у Києві вдарить не лише по киянах, а й по самому Зе.

До речі, де він? Коли підлеглі чубляться, керівник зазвичай втручається в процес, щоб навести порядок...

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