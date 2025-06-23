Путін на шпагаті між Іраном і Трампом

Нові дзвіночки

В останні тижні маємо декілька цікавих дзвіночків про те, що ситуація може змінитись.

Перше і це зрозуміло давноочікувана зміна Трампа. Справа не тільки у тому, що він наніс удар по ядерним об’єктам Ірану. Він ще й зайняв жорстку позицію по всім хто не підтримує його нову позицію. Так, він жорстко проїхався по конгресмену – республіканцю Томасу Мессі, сказавши, що особисто буде допомагати його конкуренту на виборах. Як ми можемо зрозуміти після ударів по Ірану Трамп відмовився від боротьби за нобелівку з миру, а це означає, що підігрівань в переговори стане менше.

Друге – російська економіка. У Пітері відбувся економічний форум – головна економічна подія РФ. На цьому форумі учасники почали прямо говорити про проблеми в економіці. Як сказав, директор Камаза «ситуацію можна описати як Ух». «Заморозка», «зупинка» спікери вигадували купу інших слів, щоб не казати «ж*па». Очевидно, що ситуація складна, оскільки сам Путін після цього заявив, що не можна допустити стагнації та рецесії. На цьому тлі, можливі нові санкції від Трампа виглядають як гільйотина. Знаючи Трампа він точно почне цим давити на Путіна.

Третє, обмін полоненими. Ви звернули увагу, що обміни відбуваються часто, але тепер ніхто не пише кількість обміняних? Це пов’язано з тим, що в окремих категоріях міняють всіх на всіх. І росіяни віддають нам наших значно більше чим ми їм. Обмін полоненими – це завжди один з перших кроків до мирних переговорів. Те, що росіяни використовують цей крок, щоб виграти час і відтягувати розмову про припинення вогню – зрозуміло. Але масштаб в якому вони йдуть на зустріч свідчить, що варіант йти на повноцінні переговори у них на столі. І це точно пов’язано з пунктом 2 цього поста.

Цього тижня мають початись розмови про новий раунд переговорів між Україною та РФ. Трамп буде уважно слідкувати за цим. Також цього тижня має наступити розв’язка по Ірану. Тут Путін теж на розтяжці. Якщо він підтримає Іран в якийсь практичний спосіб, то відверто піде проти Трампа. Якщо не підтримає, то покаже слабкість, а відповідно, що його треба давити. Міністр МЗС Ірану Аракчі сьогодні зустрічається з Путіним.