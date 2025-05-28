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Вказали росіянкам на їхнє місце. Українки здобули три перемоги на «Ролан Гаррос»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Вказали росіянкам на їхнє місце. Українки здобули три перемоги на «Ролан Гаррос»
Даяна Ястремська перемогла 12-у ракетку світу Діану Шнайдер
фото: AP

Ястремська та Стародубцева доволі несподівано здолали представниць країни-агресора

У Парижі триває турнір серії Grand Slam «Ролан Гаррос», на якому доволі вдало виступають українські тенісистки. Про це повідомляє «Главком».

Відразу троє українських тенісисток вийшли сьогодні, 28 травня, на корти, щоб провести поєдинки другого кола.

Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська зуміли здобути перемоги в своїх матчах

Варто зазначити, що Ястремська та Стародубцева доволі несподівано здолали представниць країни-агресора. Зокрема, Даяна перемогла 12-у ракетку світу Діану Шнайдер.

«Ролан Гаррос»

Друге коло

  • Еліна Світоліна – Анна Бондар – 7:6 (7:4), 7:5
  • Юлія Стародубцева – Анастасія Потапова – 7:6 (7:4), 6:2
  • Даяна Ястремська – Діана Шнайдер – 7:5, 7:5

Також завтра відбудеться поєдинок другого кола Ангеліна Калініна (Україна) – Луа Буассон (Франція).

До слова, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Теги: теніс Ролан Гаррос Еліна Світоліна Даяна Ястремська Україна Ангеліна Калініна

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