В Ізраїлі через іранський удар постраждали консул Хорватії з дружиною

Консул із дружиною зазнали незначних травм, їхньому життю нічого не загрожує

Під час іранського удару по Тель-Авіву під обстріл потрапила будівля, у якій живуть консул Хорватії в Ізраїлі з дружиною. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман.

«Я вражений новиною про те, що під час нападу на Тель-Авів постраждали наш консул та його дружина. Пошкоджена будівля, у якій вони мешкають», – ідеться в дописі.

За словами міністра, консул з дружиною зазнали незначних травм, їхньому життю нічого не загрожує.

Грлич Радман додав, що МЗС Хорватії перебуває в постійному контакті з посольством в Ізраїлі та вживає всіх необхідних заходів для безпеки свого персоналу.

«Ми рішуче засуджуємо напади на цивільні й дипломатичні об'єкти. Ми закликаємо до негайної деескалації та стриманості», – наголосив міністр.

Раніше популярна українська співачка Kola потрапила під масований обстріл в Ізраїлі. Вона вирішила поїхати за кордон, аби пролікуватися. Однак вчора, за її словами, по Ізраїлю запустили одразу 100 ракет, тож поряд лунали сильні вибухи.

Також Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставлених іранських учених-ядерників.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.