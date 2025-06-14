Росія засуджує операцію Ізраїлю проти Ірану. Що далі?

«Росія підтримує своїх»

Після успішної випереджувальної операції Ізраїлю проти Ірану, преса різко відреагувала на ці події. Так одна з найбільш тиражних і впливових іранських видань – газета Donya-e-Eqtesad (Світ економіки), яку читають і до якої традиційно прислуховуються провідні політики, інтелектуали та бізнесмени, на своїх шпальтах розмістила статтю: «Росія рішуче засуджує напад Ізраїлю на Іран».

У ній зокрема зазначається: «Міністерство закордонних справ Росії у відповідь на напад сіоністського режиму на Іран заявило: «Ми рішуче засуджуємо військові дії Ізраїлю, які є порушенням Статуту Організації Об’єднаних Націй та міжнародного права. Нічим не спровоковані військові напади на незалежну державу-члена ООН, її міста та громадян, а також об’єкти інфраструктури ядерної енергетики є абсолютно неприйнятними. Міжнародна спільнота не може залишатися байдужою до таких злочинів, які руйнують мир і завдають шкоди регіональній та міжнародній безпеці».

Редакція Donya-e-Eqtesad, з якихось причин, дещо пом’якшила заяву МЗС Росії. Яка в російському оригіналі звучала дещо інакше. А саме: «Неспровоковані військові удари по суверенній державі – члену ООН, її громадянам, сплячим мирним містам, об’єктам ядерноенергетичної інфраструктури категорично неприйнятні. Міжнародна спільнота не може дозволити собі байдуже ставитися до таких злочинів, які руйнують мир, завдають шкоди регіональній та міжнародній безпеці».

Якщо порівняти обидві частини цього тексту, то не важко помітити, що під час перекладу статті з російської мови на фарсі були допущені певні невідповідності. Які, на перший погляд, можна прийняти за свідоме спрощення. Але це зовсім не так.

Дивимося, що ж змінено. Так Donya-e-Eqtesad замінила «Неспровоковані військові удари по суверенній державі – члену ООН, її громадянам, сплячим мирним містам, об’єктам ядерноенергетичної інфраструктури категорично неприйнятні», на «нічим не спровоковані військові напади».

Можливо, що іранські ісламісти вважають, що коли вони ведуть джихад проти Ізраїлю, їхні міста не можуть бути сплячими та мирними. Адже тоді розписуються у тому, що вони розслабилися і ведуть «священну боротьбу» з ізраїльтянами не на повну силу.

Дещо складніше з неспровокованими військовими ударами. Хоча тут напрошуються два пояснення. Або хтось в редакції Donya-e-Eqtesad співчутливо ставиться до Заходу і до Ізраїлю зокрема, тому дещо пом’якшив текст під час перекладу, або ж представник цензури в тоталітарному Ірані мав конкретну вказівку, що заява щодо «неспровокованих військових ударів» розмиватиме саму суть конфлікту з ізраїльтянами.

Адже це твердження ображає ісламістів, які твердо та послідовно борються за знищення Ізраїлю. Тоді, як це вони могли допустити «неспровоковані військові удари»? З чого виходить, що іранські військові повністю втратили свою «героїчну революційну пильність». Тому й відбулася заміна на «нічим не спровоковані військові напади».

Росія підтримує своїх. Не варто було чекати від режиму Путіна іншої реакції. Адже Іран та його аятоли давно вже є союзником і подільником Російської Федерації. Тому очевидно, що попри всі постійні загравання прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з Путіним, Москва завжди перебуватиме на боці Ірану.

Дивує інше, коли МЗС Росії заявляє, що «Неспровоковані військові удари по суверенній державі – члену ООН, її громадянам, сплячим мирним містам, об’єктам ядерноенергетичної інфраструктури категорично неприйнятні. Міжнародна спільнота не може дозволити собі байдуже ставитися до таких злочинів, які руйнують мир, завдають шкоди регіональній та міжнародній безпеці», вони чомусь забули про свій напад на Україну, яка, до речі, також є державою-членом ООН. Але ніколи не заявляла про те, що головною її метою є знищення Російської Федерації.

Так, що – нічим не спровокований напад на Україну – законний, а так само і всі злочини, які Росія вчинила в Україні? А от намагання Ізраїлю не допустити, щоб іранці виготовили ядерну зброю, а потім застосували її проти Ізраїльської держави, нібито, злочин, що «руйнує мир і завдає шкоди регіональній та міжнародній безпеці».

Тут прямо застосовуються подвійні стандарти. Виходить так, що злочинні терористичні дії Москви в Україні є повністю законними, а самооборона ізраїльтян, щоб не дати ворогам знищити Ізраїльську державу, стає раптом великим злочином в очах Путіна. А що – вторгнення Росії в Україну було здійснено задля «миру» і принесло «велику стабільність» в регіональну та міжнародну безпеку?

Очевидно, що будь-які переговори з Іраном щодо згортання його ядерної програми не мають ніякого сенсу. Це чудово розуміють в Єрусалимі. Саме тому вони вирішили більше не чекати продовження імітації Тегераном перемовин, і почали діяти на випереджання.

І хоча у світі з цього питання можуть бути різні думки, проте право кожної держави боротися за своє існування – в жодному разі не можна кваліфікувати, як воєнний злочин. А тим паче як тероризм, про що заявляють в Ірані.

Тероризм – це постійні погрози Ізраїлю, залякування знищенням, напади на нього та фінансування терористичних організацій – ХАМАСу і Хезболли, удаючи, що Тегеран до цього непричетний.

Газета Donya-e-Eqtesad, оперативно оприлюднюючи інформацію про підтримку Ірану Російською Федерацією, показала, що у Тегерані дуже розраховують на Москву, якщо конфлікт між Іраном та Ізраїлем переросте у відкрите воєнне протистояння.

На Заході і в Ізраїлі мусили б замислитися над тим, якими можуть бути наступні кроки Путіна. Адже навряд чи він наважиться відмовитися від підтримки свого багаторічного союзника – Ірану. Бо це б означало, що ні Китай, ні Північна Корея більше не можуть розраховувати на російського диктатора.

Висновки з ситуації, котра об’єктивно складається, всім потрібно робити вже прямо зараз. Адже якщо Іран вже володіє ядерною зброєю, а це цілком ймовірно, то в інтересах Америки та об’єднаної Європи, в жодному разі не допустити її використання.