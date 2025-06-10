Російський бюджет. Що показують підсумки травня

Доходи бюджету впали нижче торішнього травня на 6%

Є! Це те чого я чекав. Доходи бюджету впали нижче минулого року!

Доходи федерального бюджету РФ за травень:

Доходи – 2458,4 млрд руб (-6% р/р) з них:

Нафтогазові доходи – 512,7 млрд руб (-35% р/р);

Ненафтогазові доходи – 1948,7 млрд руб (+8% р/р);

Витрати – 2626,1 млрд руб (+20% р/рр);

Дефіцит – (-167,7 млрд руб).

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Резюме. Доходи бюджету впали нижче торішнього травня на 6%. Уперше за 1,5 року, доходи впали нижче попереднього періоду. Причиною стало падіння нафтогазових доходів на (-35%) і зниження темпу зростання ненафтогазових доходів до скромних (+8%), незважаючи на інфляцію у 10%.

Витрати виявилися на 20% вищими за минулий травень, що показує величезні витрати на ведення війни, які вони не можуть зменшити.

Дефіцит. У травні дефіцит становив 167,7 млрд руб. Примітно, що травень у них завжди був профіцитним останні 5 років.

2021 – +112.

2022 – +425.

2023 – +20.

2024 – +410.

2025 – (-168).

Кремль на всіх парах летить у бетонну стіну. Дефіцит бюджету відлітає у космос!