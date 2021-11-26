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    Думки вголос

    Справа «вагнерівців». Зрозуміти можна, пробачити – ні

    • Сергій Тарута

      Народний депутат

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    Президент Зеленський і голова ОП Єрмак майже півтора роки не казали українцям правди про &laquo;справу варгерівців&raquo; - Справа «вагнерівців». Зрозуміти можна, пробачити – ні
    Президент Зеленський і голова ОП Єрмак майже півтора роки не казали українцям правди про «справу варгерівців»

    «Справа вагнерівців» – не просто «скандал», у якому задіяний Офіс Президента. Тепер – це сторінка української історії

    Рівно десять років тому. Ситуаційна кімната в Білому домі. Президент США у повному мовчанні напружено спостерігає за спецоперацією з ліквідації Бен Ладена в прямому ефірі. Поряд з Бараком Обамою держсекретар Клінтон, віцепрезидент Байден та інші високопосадовці. Білий дім офіційно оприлюднює знімки. Американці мають знати, світ має знати, що в хвилини, коли відбувається спецоперація щодо «терориста номер один», для президента США немає нічого важливішого.

    Розслідування щодо «вагнерівців», оприлюднене Bellingcat, показало українцям і світові – у президента Зеленського були важливіші справи. Ми достеменно знаємо, що президент України, який не мав ані морального, ані інституціонального права доручати приймати рішення у такій важливій справі навіть найближчому оточенню, не контролював спецоперацію. І цього не виправити жодною відставкою. В України була унікальна можливість продемонструвати фаховість спецслужб, показати світовій спільноті свідків агресії РФ, продемонструвати міць і силу. Тільки через тиждень після затримання «вагнерівців» російські спецслужби зрозуміли, що мають справу з операцією українських спецслужб.

    Президент Зеленський і голова ОП Єрмак майже півтора роки не казали українцям правди про «справу варгерівців». Зокрема, Єрмак заявляв, що «ця історія є вигаданою з початку і до кінця». Проте розслідування Bellingcat показує, що Зеленський і Єрмак були поінформовані про всі стадії підготовки спецоперації, а її фінальний план був підписаний міністром оборони України Тараном. «Справа вагнерівців» – не просто «скандал», у якому задіяний Офіс Президента. Тепер – це сторінка української історії.

    А це ще один історичний приклад. «Відправляй хлопчиків», – так звучав перший в історії Ізраїлю наказ про точкову ліквідацію терористів. Його віддала Голда Меїр після того, як під час Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року члени терористичної палестинської організації убили 11 спортсменів ізраїльської олімпійської збірної. Особисто за спецопераціями в Нагорному Карабасі стежили президенти Ердоган та Алієв. Тому що це не просто посадові обов’язки – це моральне зобов’язання президента! У важливий час для країни – взяти на себе відповідальність.

    Насправді, не так важливо, що там зробив чи не зробив Єрмак. Важливо, що Зеленський не контролював спецоперацію, що в той час у президента були важливіші справи. Президент може це пояснити, але пробачити цього президенту – неможливо.

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    Теги: скандал Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак Офіс президента вагнергейт
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    Справа «вагнерівців». Зрозуміти можна, пробачити – ні