Всюди, де Росія «допомогала», – випалена земля
Українська влада зараз мають усвідомити, що головне – люди
Один із найрозвиненіших, прогресивних і квітучих регіонів зробили найдепресивнішим – це і є «допомога» РФ російськомовному населенню. І буде – ще страшніше.
Придністров’я, Південна Осетія, Абхазія – всюди, де РФ «допомогала», сьогодні випалена земля. Всі, хто могли, давно виїхали, тому що майбутнього там немає.
І наші міжнародні партнери, і українська влада зараз мають усвідомити, що головне – люди. І зробити все, щоб мешканці Донбасу, які всі ці роки чекали на звільнення від окупантів і повернення в Україну, змогли виїхати на підконтрольну територію, отримати допомогу і шанс на гідне життя. Це моральний обов’язок влади.
Донбас – це Україна!
На нас чекає Перемога. Я вірю. А вірити – важливіше, ніж знати.
Джерело: блог Сергія Тарути