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    Думки вголос

    Всюди, де Росія «допомогала», – випалена земля

    • Сергій Тарута

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Донбас &ndash; це Україна! - Всюди, де Росія «допомогала», – випалена земля
    Донбас – це Україна!

    Українська влада зараз мають усвідомити, що головне – люди

    Один із найрозвиненіших, прогресивних і квітучих регіонів зробили найдепресивнішим – це і є «допомога» РФ російськомовному населенню. І буде – ще страшніше.

    Придністров’я, Південна Осетія, Абхазія – всюди, де РФ «допомогала», сьогодні випалена земля. Всі, хто могли, давно виїхали, тому що майбутнього там немає.

    І наші міжнародні партнери, і українська влада зараз мають усвідомити, що головне – люди. І зробити все, щоб мешканці Донбасу, які всі ці роки чекали на звільнення від окупантів і повернення в Україну, змогли виїхати на підконтрольну територію, отримати допомогу і шанс на гідне життя. Це моральний обов’язок влади.

    Донбас – це Україна!

    На нас чекає Перемога. Я вірю. А вірити – важливіше, ніж знати.

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    Джерело: блог Сергія Тарути

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія окупанти Донбас Мінські угоди Путін Україна
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    Всюди, де Росія «допомогала», – випалена земля