«Екватор» президентства. Зеленський завтра проведе масштабний пресмарафон

Володимир Зеленський у 2019 році провів 14-годинний пресмарафон

Пресмарафон «30 запитань президенту України» розпочнеться о 12 годині

У п’ятницю 26 листопада відбудеться пресмарафон «30 запитань президенту України». Як повідомляє Офіс президента, він розпочнеться о 12:00 і триватиме три години.

«Цієї п’ятниці, 26 листопада, відбудеться пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти із 30 ЗМІ.

«Таким чином, відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо», – повідомили на Банковій.

Нагадаємо, з нагоди 100 днів перебування на посаді президента 10 жовтня 2019 року Зеленський провів 14-годинний пресмарафон. Зеленський відповідав на запитання журналістів упродовж усього дня.

Додамо, що напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі.

Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

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