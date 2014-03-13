Крым. Свершившийся факт и последствия

Бессмысленно теоретизировать. Надо рассмотреть без одной минуты свершившийся факт и его последствия. И тут я вкратце объясню, почему считаю это логичное и в принципе правильное решение - воссоединение Крыма с Россией - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ.

Во-первых, никто в мире не признает этого воссоединения. НИКТО! Нет у России союзников вообще, даже "собратья" по Таможенному союзу Белорусия и Казахстан злобно помалкивают и НЕ одобряют. Почему, не надо объяснять. Каждый примеряет на себя, сами понимаете.

Во-вторых, на сей раз будут реальные санкции со стиороны США и умученных америкацнами Евросоюзовцев. Насколько широкие и реальные, сказать пока трудно. Но исключением из G8 ребята явно не ограничатся, да это и полная фигня, Восьмерка все равно неэффективна.

Но как бы то ни было, санкции и уменьшение инвестиций приведут к безудержному росту курса доллара и евро, что respective приведет к безумному росту цен на ВСЁ. Абсолютно на всё. Это коснется каждого гражданина России.

Не пенсии крымчан и выплаты симферопольским и севастопольским бюджетникам (тут еще экономия выйдет, за Черноморский флот не надо будет жуткие миллиарды платить) сработают и повлияют, а дикая нервность финансовых рынков.

Железного занавеса не опустят. Только разве что расширят "список Магнитского", а на туризме формально Крым не скажется, но дикий рост цен на валюту естественным путем отсечет большинство желающих попутешествовать по европам

В-третьих, возникнут серьезные сложности у желающих съездить в Крым. Сама по себе напряженность моих соотечественников не отпугнет. Если они в Египет не боятся ездить, то уж в Крым - и подавно.

Но как? Ехать в Крым на машине через Украину будет рискованно, там разгул отморозков от яроша и прочей тягнибокой мрази, которых никто не контролирует, и они есть, эти отморозки, это не пропаганда.

Ехать на поезде? Та же история с отоморозками, да и будут ли ходить поезда? Киев постарается перерезать все пути в Крым и все связи с мятежным (для них) полуостровом.

Самолет - это очень-очень дорого, а будет намного дороже.

Наконец, остается дорога через Керченский пролив, жуткой крокозяброй, огромный крюк. Неудобно это.

Парадоксально получается, что после воссоединения с Россией ездить в Крым россиянам будет труднее, чем до...

В-четвертых, простите, но, как правило, не бывает так, чтобы столь тектонические свиги с изменением карты мира проходили тихо, мирно, безболезненно, без жертв, нежно, изящно и дружелюбно... Был всего один пример - развод Чехии и Словакии. Но здесь явно не тот случай.

Ничего не хочу конкретизировать, просто напомню, что на Украине есть банды боевиков, получивших, а вернее добывших массу вооружений, вплоть до ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс).

Неприятно об этом даже думать, но... Это не просто ружье висит на стене в первом акте, это намного хуже и может быть намного страшнее.

В-пятых, сами крымчане вскоре не обрадуются и разочаруются. И не тем, что Украина устроит им перебои с водой и электроэнергией, к таким неприятностям там привыкли, с водой в Крыму было плохо всегда, и при советской власти, и при незалежности, порядка никто никогда не навел, там в хозяйственных сферах полный бардак, который усугублять некуда. Но просто придется им столкнуться с российскими чиновниками, с нашей полицией, судами, прокурорами, со всякими прочими нашими реалиями и свинцовыми мерзостями.

И уже не скажешь, что это "их проблемы". Наши ведь граждане.