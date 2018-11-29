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    Думки вголос

    Хто насправді цькує Рахункову палату на МОЗ?

    • Уляна Супрун

      В.о. міністра охорони здоров'я України

    • Розсилка
    Юлія Тимошенко та&nbsp;Раїса Богатирьова - Хто насправді цькує Рахункову палату на МОЗ?
    Юлія Тимошенко та Раїса Богатирьова
    Фото: Уніан

    Ще кілька років тому закупівлі ліків МОЗ України були однією з найбільш корумпованих сфер у системі охорони здоров’я.

    Ще кілька років тому закупівлі ліків МОЗ України були однією з найбільш корумпованих сфер у системі охорони здоров’я. Мільярди гривень розкрадалися, а важкохворі українці лишались сам на сам зі своїми діагнозами та величезними сумами в чеку на лікування.

    Коли з 2015 року закупівлями почали займатися міжнародні організації, ми змогли заощадити та використати на додаткові закупівлі ліків до 40% виділених коштів.

    Така трансформація вже четвертий рік дозволяє без збільшення бюджету закупити значно більше ліків та медичних виробів. За деякими програмами кількість придбаних життєво важливих препаратів вже зросла на 85%.

    Зміни допомагають запобігти пограбуванню українців. На жаль, особи, які раніше керували фінансовими оборудками, нікуди не поділися. Кожного дня вони вигадують нові атаки та способи повернути старі схеми в МОЗ.

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    Восени цього року Рахункова палата розпочала аудит програми міжнародних закупівель у 2017-2018 роках за запитом від голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. У фракції «Батьківщина» найбільше цікавиться темою закупівель ліків народний депутат Валерій Дубіль. Ми схильні пов’язувати це з тим, що його помічником є Дмитро Підтуркін. Це колишній радник Раїси Богатирьової із закупівель у 2011-2013 роках

    Після Революції Гідності він намагався відхреститися від своєї посади, проте Ольга Стефанишина, ще коли працювала виконавчим директором БФ «Пацієнти України», довела в суді, що це правда.

    Підтуркін входив у робочі групи, які розробляли документацію з лікарських засобів та номенклатур. Ці групи формували перелік ліків, що закуповували за кошти платників податків, в розкраданні яких і звинувачують Богатирьову.

    За свідченнями СБУ, у 2012-2014 роках, коли вона була на посаді міністра, понад 1 мільярд гривень було вкрадено з бюджетних коштів на ліки. Корупційні схеми Богатирьової та її поплічників призвели до значного завищення цін на лікарські засоби і медичні вироби. Компанія «Людмила-фарм», один із найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції, постачала ліки на замовлення МОЗ за цінами завищеними на 20-40%.

    На відміну від Богатирьової, яка оголошена в розшук, її радники із “закупівель” швидко були взяті на борт депутатами з фракції Юлії Тимошенко, щоб ініціювати перевірки й атаки на міжнародні закупівлі.

    На жаль, Рахункова палата з незалежного органу зовнішнього державного фінансового контролю перетворюється на інструмент саботажу і підриву процесу закупівель, створення нових інформаційних приводів та атак.

    У 2018 році, коли Міністерство охорони здоров’я України здійснює системні зміни, які у тому числі викорінюють корупцію, ми отримали рекордну кількість перевірок від Рахункової (3 уже відбулись - ще 3 тривають і ще 1 аудит планується бути розпочатим, у той час коли в попередні роки відбувалося 2-3 заходи). Це все відбувається за кошти платників податків, берегти які - є головною ціллю існування такого органу.

    Джерело: блог Уляни Супрун

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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