Хто насправді цькує Рахункову палату на МОЗ?

Уляна Супрун В.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко та Раїса Богатирьова Фото: Уніан

Ще кілька років тому закупівлі ліків МОЗ України були однією з найбільш корумпованих сфер у системі охорони здоров’я.

Ще кілька років тому закупівлі ліків МОЗ України були однією з найбільш корумпованих сфер у системі охорони здоров’я. Мільярди гривень розкрадалися, а важкохворі українці лишались сам на сам зі своїми діагнозами та величезними сумами в чеку на лікування.

Коли з 2015 року закупівлями почали займатися міжнародні організації, ми змогли заощадити та використати на додаткові закупівлі ліків до 40% виділених коштів.

Така трансформація вже четвертий рік дозволяє без збільшення бюджету закупити значно більше ліків та медичних виробів. За деякими програмами кількість придбаних життєво важливих препаратів вже зросла на 85%.

Зміни допомагають запобігти пограбуванню українців. На жаль, особи, які раніше керували фінансовими оборудками, нікуди не поділися. Кожного дня вони вигадують нові атаки та способи повернути старі схеми в МОЗ.

Восени цього року Рахункова палата розпочала аудит програми міжнародних закупівель у 2017-2018 роках за запитом від голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. У фракції «Батьківщина» найбільше цікавиться темою закупівель ліків народний депутат Валерій Дубіль. Ми схильні пов’язувати це з тим, що його помічником є Дмитро Підтуркін. Це колишній радник Раїси Богатирьової із закупівель у 2011-2013 роках

Після Революції Гідності він намагався відхреститися від своєї посади, проте Ольга Стефанишина, ще коли працювала виконавчим директором БФ «Пацієнти України», довела в суді, що це правда.

Підтуркін входив у робочі групи, які розробляли документацію з лікарських засобів та номенклатур. Ці групи формували перелік ліків, що закуповували за кошти платників податків, в розкраданні яких і звинувачують Богатирьову.

За свідченнями СБУ, у 2012-2014 роках, коли вона була на посаді міністра, понад 1 мільярд гривень було вкрадено з бюджетних коштів на ліки. Корупційні схеми Богатирьової та її поплічників призвели до значного завищення цін на лікарські засоби і медичні вироби. Компанія «Людмила-фарм», один із найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції, постачала ліки на замовлення МОЗ за цінами завищеними на 20-40%.

На відміну від Богатирьової, яка оголошена в розшук, її радники із “закупівель” швидко були взяті на борт депутатами з фракції Юлії Тимошенко, щоб ініціювати перевірки й атаки на міжнародні закупівлі.

На жаль, Рахункова палата з незалежного органу зовнішнього державного фінансового контролю перетворюється на інструмент саботажу і підриву процесу закупівель, створення нових інформаційних приводів та атак.

У 2018 році, коли Міністерство охорони здоров’я України здійснює системні зміни, які у тому числі викорінюють корупцію, ми отримали рекордну кількість перевірок від Рахункової (3 уже відбулись - ще 3 тривають і ще 1 аудит планується бути розпочатим, у той час коли в попередні роки відбувалося 2-3 заходи). Це все відбувається за кошти платників податків, берегти які - є головною ціллю існування такого органу.

Джерело: блог Уляни Супрун

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