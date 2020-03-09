Як захищаються права жінок в Україні

Уляна Супрун Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий Уряд України. Серед 15 призначених посадовців 1 жінка

Замість того, щоби цілий рік більше підіймати тему прав жінок на безпеку і рівний доступ до професій і керівних посад, все зводиться до подарунків та святкування «дня весни й жіночності»

8 березня, як офіційне свято, в Україні існує вже більш як півстоліття. Подивімся на доказову базу, чи це «свято» допомогло захистити права жінки в нашій країні.

1. Новий Уряд України. Серед 15 призначених посадовців 1 жінка.

2. Офіс президента України. Серед 9 посадовців 2 жінки.

Це відображення ситуації по всій країні — керівні топ-посади переважно займають чоловіки.

Чому так склалося — частину відповіді на це запитання можуть дати результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом лютого 2020 року. 83% респондентів погоджуються з твердженнями, що найважливіше завдання жінки – дбати про дім та сім’ю. А 75% називають заробіток грошей головним чоловічим обов'язком. У 60% опитаних чоловік у сім’ї заробляє більше. http://bit.ly/2vNVeQ8

У той час, як жінкам на 8 березня пропонують квіти та цукерки, ми, як суспільство, все ще не домоглися рівної оплати праці, рівних шансів на кар’єрний розвиток та навіть рівного розподілу обов’язків по господарству в сім’ї.

Жінки з року в рік зазнають насильства в сім’ї та бояться про це свідчити правоохоронним органам. Об’єктивація жінки не зникає з реклами. А якщо жінка стає публічною особою, увага ЗМІ пильно прикута до її зовнішності та стилю одягу, і лише потім до результатів роботи.

У таких реаліях квіти та подарунки на 8 березня виглядають недоречно і принизливо. Замість того, щоби цілий рік більше підіймати тему прав жінок на безпеку і рівний доступ до професій і керівних посад, все зводиться до подарунків та святкування «дня весни й жіночності».

Міжнародний жіночий день в історії виник внаслідок страйків робітниць на текстильних фабриках в Нью Йорку, які почалися близько 8 березня 1857 року. Текстильниці виступили з вимогами рівної з чоловіками зарплати, поліпшення умов праці, 10-годинного робочого дня. Цікаво, як би вони відреагували, якби замість визнання їх прав, їхні чолоквіки-колеги винесли їм букети з тюльпанами…

На сьогодні 8 березня є офіційним вихідним у таких країнах як Росія, Білорусь, Молдова, Китай, Куба. Всі країни можна переглянути тут: https://goo.gl/7RZKw1 Переважно саме там права жінок утискають найбільше.

Замість квітів і подарунків на 8 березня, говоримо про те, як разом можемо досягти рівності прав між жінками і чоловіками. Щоби кожна відчувала себе передусім вільною досягти всього, чого забажає. І ніхто не міг нав’язати ярлики про «прикрасу колективу» чи «берегиню», якщо жінка не бажає такою бути.

Джерело: блог Уляни Супрун

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»