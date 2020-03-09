  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ізраїль хоче відправляти на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону

    • Розсилка
    Ізраїль планує розробити власне тестування на коронавірус, яке можна буде провести в домашніх умовах - Ізраїль хоче відправляти на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону
    Ізраїль планує розробити власне тестування на коронавірус, яке можна буде провести в домашніх умовах

    Ізраїль планує співпрацювати з США в боротьбі з поширенням коронавірусу

    Ізраїль має намір відправляти на 14-денний карантин усіх, хто прибуває з-за кордону. Такі заходи пов'язані з поширенням коронавірусу.

    Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху, пише Reuters.

    Таким чином Ізраїль планує співпрацювати з США в боротьбі з поширенням коронавірусу.

    «Ми домовилися з урядом США про технологічне співробітництво для розробки великих і дуже швидких методів тестування, а також з приводу розробки вакцин», - сказав Нетаньяху.

    Ізраїль також планує розробити власне тестування на коронавірус, яке можна буде провести в домашніх умовах.

    Уряд поки не прийняв рішення про заборону на пересування для мандрівників з США або про вимогу посадити їх на обов'язковий карантин.

    До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.

    здоров'я США Ізраїль туризм карантин Беньямін Нетаньягу уряд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ