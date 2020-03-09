Ізраїль хоче відправляти на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону



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Ізраїль планує розробити власне тестування на коронавірус, яке можна буде провести в домашніх умовах

Ізраїль планує співпрацювати з США в боротьбі з поширенням коронавірусу

Ізраїль має намір відправляти на 14-денний карантин усіх, хто прибуває з-за кордону. Такі заходи пов'язані з поширенням коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху, пише Reuters.

Таким чином Ізраїль планує співпрацювати з США в боротьбі з поширенням коронавірусу.

«Ми домовилися з урядом США про технологічне співробітництво для розробки великих і дуже швидких методів тестування, а також з приводу розробки вакцин», - сказав Нетаньяху.

Ізраїль також планує розробити власне тестування на коронавірус, яке можна буде провести в домашніх умовах.

Уряд поки не прийняв рішення про заборону на пересування для мандрівників з США або про вимогу посадити їх на обов'язковий карантин.

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.