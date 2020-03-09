У Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус



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Жінку доставили до лікарні з міста Овруч

Наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає

До Житомирської міської лікарні №1 з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка повернулася з Італії.

Про це «Уніан» повідомили в Житомирській обласній державній адміністрації.

Зазначається, що 8 березня у Житомир до лікарні з міста Овруч Житомирської області доставили жінку з температурою, яка побачила у себе ознаки грипу і самостійно звернулася до лікарів.

За інформацією ОДА, жінка ще у січні повернулася з Італії.

«Вона сама зателефонувала до лікарів, вони і відвезли пацієнтку до Житомирської міської лікарні № 1, яка визначена госпітальною базою. Там їй провели вірусологічні аналізи. Щоб зняти підозру інфікування коронавірусом, біоматеріал жінки зараз вивчають», - додали в ОДА.

У відомстві уточнили, що наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає. Відносно людей, з якими жінка контактувала, інформації немає.

Поки що діагноз у жінки не підтверджений і він буде встановлений найближчим часом.

Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Натомість президент Португалії проведе два тижні на карантині через коронавірус.