У Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
Наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає
До Житомирської міської лікарні №1 з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка повернулася з Італії.
Про це «Уніан» повідомили в Житомирській обласній державній адміністрації.
Зазначається, що 8 березня у Житомир до лікарні з міста Овруч Житомирської області доставили жінку з температурою, яка побачила у себе ознаки грипу і самостійно звернулася до лікарів.
За інформацією ОДА, жінка ще у січні повернулася з Італії.
«Вона сама зателефонувала до лікарів, вони і відвезли пацієнтку до Житомирської міської лікарні № 1, яка визначена госпітальною базою. Там їй провели вірусологічні аналізи. Щоб зняти підозру інфікування коронавірусом, біоматеріал жінки зараз вивчають», - додали в ОДА.
У відомстві уточнили, що наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає. Відносно людей, з якими жінка контактувала, інформації немає.
Поки що діагноз у жінки не підтверджений і він буде встановлений найближчим часом.
Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.
До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.
Нагадаємо, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.
Також президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.
Натомість президент Португалії проведе два тижні на карантині через коронавірус.