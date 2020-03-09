Жахлива ДТП на Житомирщині: загинули троє дорослих і дитина (фото)



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Сталося лобове зіткнення двох автомобілів Фото: Нацполіція

Серед загиблих жінка і дівчинка віком 1 рік 3 місяці

У понеділок, 9 березня, вранці на автодорозі Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків. У результаті на місці пригоди загинуло троє людей, згодом у лікарні померла ще одна.

Встановлено, що близько 4:15 у смт Любарі Житомирської області сталося лобове зіткнення автомобілів «Део Ланос» та «БМВ-523». За попередньою інформацією, 23-річний водій останнього не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху. Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

У результаті від отриманих травм на місці ДТП загинули обидва водії та пасажирка «Део Ланос». У реанімаційному відділенні лікарні померла дитина, яка знаходилась у «Део Ланос».

Нині у медичному закладі знаходиться пасажир «БМВ-523», житель с. Громади Любарського району, 1994 року народження.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Любарського відділення поліції та Головного управління Нацполіції в області. Розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Наразі відомо, що пасажирка «Део Ланос», 1985 року народження, громадянка України. Загибла дівчинка віком 1 рік і 3 місяці, її дитина, громадянка Італії. За наявною інформацією, жінка їхала від родичів у Хмельницькій області до аеропорту у столиці разом з донькою, скориставшись послугами водія таксі, 1976 року народження, жителя Хмельниччини.