Чому єдиний телемарафон мовчить про нових Героїв України?

В перші тижні війни арестовицькі байки про Чорнобаївку та інші легкі перемоги були корисними та мотиваційними.

Але продовження цього потоку ура-пропаганди та нарцисизму стає неприйнятним для все більшої кількості українців.

Довіру до монополізованого тб марафону підриває і те, що там ви не почуєте історій 7 тисяч нагороджених. Як не знаєте точки зору про хід війни 130 нових Героїв України.

Якщо чесно, то країна не знає навіть їх імен. Хіба пса Патрона. Та й то тому, що він не має права балотуватися.

Розрив між тб картинкою та повідомленнями про надважкі бої на Донбасі призвів до дискусії – що стане перемогою нашої країни у цій війні?

Моя думка:

Перемога України неминуча, бо героїзм нашого народу опирається на підтримку коаліції 43 країн, що на базі Рамштайн проголосили програму ленд-лізу для України. Перемогою України стане відновлення територіальної цілісності та вступ в НАТО і ЄС. Тільки членство в цих організаціях є гарантією від наступної агресії. Добитися такого результату можна тільки в один спосіб – через очевидну військову поразку росії, яка призведе до зміни очільника Кремля. Новий Горбачов/Єльцин має визнати міжнародні правила і Україну як частину Європи. Саме за це платять життям і здоров‘ям тисячі героїв ЗСУ. Путін сам попав у геополітичну пастку. На щастя, цього разу (на відміну від визвольних змагань 1917-21рр) цілі України і Західного світу співпали. Зміна влади в Москві потрібна і нам – для відновлення суверенітету, і нашим союзникам – для недопущення поширення тоталітарної, в тч китайської гегемонії. Час перелому у цій війні ще не наступив. Тому людям треба говорити правду про ціну і цілі війни, про героїв ЗСУ та їх думки. Тільки так вся нація буде мобілізованою на довгу і важку боротьбу. Яка неодмінно закінчиться нашою Перемогою.

Джерело: блог Юрія Луценка

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