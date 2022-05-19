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    Думки вголос

    Час перелому у цій війні ще не наступив

    Попереду ще багато запеклих боїв - Час перелому у цій війні ще не наступив
    Попереду ще багато запеклих боїв
    фото: ЗСУ

    Чому єдиний телемарафон мовчить про нових Героїв України?

    В перші тижні війни арестовицькі байки про Чорнобаївку та інші легкі перемоги були корисними та мотиваційними.

    Але продовження цього потоку ура-пропаганди та нарцисизму стає неприйнятним для все більшої кількості українців.

    Довіру до монополізованого тб марафону підриває і те, що там ви не почуєте історій 7 тисяч нагороджених. Як не знаєте точки зору про хід війни 130 нових Героїв України.

    Якщо чесно, то країна не знає навіть їх імен. Хіба пса Патрона. Та й то тому, що він не має права балотуватися.

    Розрив між тб картинкою та повідомленнями про надважкі бої на Донбасі призвів до дискусії – що стане перемогою нашої країни у цій війні?

    Моя думка:

    1. Перемога України неминуча, бо героїзм нашого народу опирається на підтримку коаліції 43 країн, що на базі Рамштайн проголосили програму ленд-лізу для України.
    2. Перемогою України стане відновлення територіальної цілісності та вступ в НАТО і ЄС. Тільки членство в цих організаціях є гарантією від наступної агресії.
    3. Добитися такого результату можна тільки в один спосіб – через очевидну військову поразку росії, яка призведе до зміни очільника Кремля. Новий Горбачов/Єльцин має визнати міжнародні правила і Україну як частину Європи. Саме за це платять життям і здоров‘ям тисячі героїв ЗСУ.
    4. Путін сам попав у геополітичну пастку. На щастя, цього разу (на відміну від визвольних змагань 1917-21рр) цілі України і Західного світу співпали. Зміна влади в Москві потрібна і нам – для відновлення суверенітету, і нашим союзникам – для недопущення поширення тоталітарної, в тч китайської гегемонії.
    5. Час перелому у цій війні ще не наступив. Тому людям треба говорити правду про ціну і цілі війни, про героїв ЗСУ та їх думки. Тільки так вся нація буде мобілізованою на довгу і важку боротьбу. Яка неодмінно закінчиться нашою Перемогою.

    Джерело: блог Юрія Луценка

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    Теги: росія окупанти ЗСУ НАТО війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Час перелому у цій війні ще не наступив