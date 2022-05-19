Волонтер розповів про «катувальні табори» у Бучі (відео)

Рашисти обладнали приміщення для тортур на території дитячого табору «Лучистий»

Головний редактор інтернет-видання «Бабель» Євген Спірін опинився у Бучі в якості волотера моргу. Йому довелося на власні очі побачити наслідки жахливих злочинів окупаційного війська.

За його словами, на території дитячого табору «Лучистий» знаходився штаб російської армії, де рашисти обладнали тортурну. Туди доставляли ветеранів війни 2014 року, тобто тих, хто воював на Донбасі за Україну, хто пішов у відставку і жив собі мирним життям у Бучі.

«Був чоловік, він довго був непізнаним, все, що ми про нього знали, – це татуювання орла на грудях, звичайне безглузде дитяче, підліткове татуювання. Його поранило уламками, якісь місцеві бабусі затягли його до підвалу, перемотали. І через 3 дні, здається, 5 чи 7 березня до підвалу зайшли російські війська, попросили показати його перемотану рану, сказали: «Отже, ти військовий». Він сказав: «Так ні, мене поранили уламками». І вони кажуть: «Ну, ми тебе поведемо лікувати», – розповів Євген.

Нагадаємо, українські та французькі експерти встановили особи п’яти невпізнаних жертв в Бучі. 74 родичі безвісти зниклих цивільних передали генетичні матеріали для ДНК-експертизи. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

До слова, головний ритуальник Бучі заявив, що після перепоховання всіх жертв, звільниться.